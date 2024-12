Civitanova. Domizioli: "Virtus, serve più continuità nell’arco del match»

"Da oggi si torna in palestra per prepararsi alla difficile partita a Porto Recanati". Massimiliano Domizioli, coach della Virtus Civitanova, sta programmando questa fase per la gara del 4 gennaio contro un avversario difficile. "Si ricomincia – aggiunge – da una partita ricca di insidie contro un avversario forte e in forma che centrerà l’obiettivo dei playoff". Per la Virtus si profila all’orizzonte un match complicato. "Finora abbiamo fatto buone prove contro le big e chiaramente vogliamo ripeterci". In questo momento i civitanovesi sono nella seconda metà della classifica, ma soprattutto l’obiettivo è continuare quel processo di crescita. "Dobbiamo essere più continui nell’arco dei 40 minuti. È anche vero che non abbiamo mai mollato un match, magari giochiamo un quarto d’ora pessimo e poi 20 minuti super, poi qualche minuto male e dopo ci riprendiamo. Dobbiamo però essere più costanti, ma non dimentichiamo nemmeno che ci siamo presentati ai nastri di partenza con una formazione formata da esordienti nella categoria".