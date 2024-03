"Cmc Carrara in cerca di una vittoria decisiva contro Altopascio per evitare i playout"

Trasferta proibitiva per il Cmc che questo pomeriggio (ore 18) fa visita all’Altopascio per la prima giornata di ritorno della seconda fase di qualificazione, girone E. I biancocelesti di coach Michele Bertieri sono chiamati ad un doppio salto mortale: portare a casa due punti e vincere con almeno un +16 per ribaltare il -15 dell’andata (68-83). Solo a queste condizioni i carraresi possono ancora alimentare la fiammella della speranza di arrivare tra le prime tre e salvarsi senza andare ai playout.

Diversamente già questa sera arriverebbe la matematica che aprirebbe le porte alle partite che sanciranno cinque retrocessioni tra le otto squadre dei due gironi di qualificazione (D ed E) che si classificheranno dal quarto al settimo posto. Tutte le partite iniziano da uno 0-0 e la palla è rotonda, ma le prestazioni della squadra nel girone di ritorno della prima fase e poi anche nel girone di andata della seconda fase, non lasciano spazio all’ottimismo. La squadra appare bloccata e le tre sconfitte patite contro Altopascio, Prato e Valdisieve sono state tutte pesanti. La certezza della permanenza nella categoria (riservata alle prime tre di ciascun girone) sembra invece un discorso più che mai aperto per le cinque formazioni racchiuse in due punti.

Classifica: D.B. Livorno 12; Altopascio, Prato, Valdisieve e Pontedera 10; CM Carrara e Synergy Valdarno 4.

ma.mu.