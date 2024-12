Cmo Ozzano al vertice della serie C con coach Federico Grandi

Dieci in pagella per il Cmo Ozzano, dieci come l’immacolato rendiconto di inizio stagione che in poco tempo ha consegnato il club del presidente Luciano Fiordalisi al vertice del girone G della nuova serie C, a +4 sull’inseguitrice Virtus Medicina.

Un percorso netto che ha radici lontane, vista la vocazione giovanile di un club che dalla sua fondazione a oggi ha posto l’accento sulla crescita dei propri talenti. E definitivamente esploso con l’arrivo-ritorno in viale 2 Giugno di una leggenda come coach Federico Grandi (nella foto), che sulla sponda New Flying Balls ha scritto la storia con la promozione in serie B nella stagione 2017/2018.

Presidente, si aspettava questo inizio?

"Diciamo che quando non c’è pressione arrivano i risultati migliori. A conti fatti stiamo continuando il lavoro degli ultimi 2-3 anni, portandoci dietro un nucleo ozzanese di ragazzi ai quali abbiamo aggiunto alcuni giocatori di categoria, come Lorenzo Folli (14,7 di media ndr) e la ciliegina Tommaso Carnovali (14,8)".

Più che una ciliegina è un frutto più grande: tanta A2, tanta serie B.

"È stata senza dubbio l’occasione che abbiamo colto al volo. Ha deciso che a trent’anni voleva calcare altri palcoscenici: il posto gli è piaciuto e si è ritagliato il suo posto da protagonista". Per non parlare di un coach di quel calibro.

"Sono abituato a scegliere l’allenatore per tempo e a costruire la squadra con lui. Quando a inizio anno abbiamo saputo che non avrebbe continuato a Fabriano, in serie B, ci siamo fatti avanti ed era interessato. Gli ho detto che non gli stavo proponendo la serie A, ma una serie C e che poteva essere una stagione divertente".

Sinergia sin da subito?

"Sì, quel che è venuto fuori è un percorso netto e onestamente non ci credevo, anche perché, a parte una partita un po’ così, abbiamo sempre imposto il nostro gioco: la squadra gioca, si diverte e fa divertire molto. C’è gente incuriosita".

Che obiettivo avete?

"Non abbiamo fretta e prendiamo quello che viene, ma è logico che è stato fatto un investimento per provare a salire in 2-3 anni. Qui si gioca senza forzature e pressioni".

Come le sembra questa serie C?

"A detta mia e di tutti, la Virtus Medicina se non ha infortuni è una corazzata di una categoria superiore. Dal canto nostro abbiamo una panchina lunga, con 9-11 rotazioni a ogni partita: il fatto che non abbiamo sparring partner, ma giocatori livellati, stiamo costruendo la nostra competitività a partire dagli allenamenti. Dire che sono contento è riduttivo".

Come procede l’accordo giovanile con Cspt 2010 e Magika Castel San Pietro?

"È una realtà solida ed entusiasmante, che ci sta portando ad avere innumerevoli sbocchi per tutti gli atleti. È una delle più grosse soddisfazioni che sto avendo. Seconda solo al mio Bologna Fc".