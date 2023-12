Cmp e Sorrentino campioni d’inverno. Francesco Francia, stop inatteso

Fine settimana da dimenticare in serie B per i New Flying Balls di coach Conti, che accarezzano i 2 punti nel derby contro l’Andrea Costa per poi alzare bandiera bianca: una sconfitta, la terza consecutiva, che fa ripiombare gli ozzanesi al penultimo posto del girone B e allarma in vista della trasferta del prossimo fine settimana sul campo della regina Ruvo di Puglia.

Passo falso anche in Interregionale lombarda per le bolognesi Bologna 2016 e Olimpia Castello, che perdono terreno in classifica: i rossoblù scivolano contro la diretta contender Pizzighettone e scende al quarto posto, mentre i castellani si arrendono al cospetto della capolista e restano invischiati nel fondo del girone C.

Secondo capitolo del girone di ritorno sui campi della serie C e prima spallata al vertice, con Scandiano che espugna Zola Predosa nel big match al vertice e si porta al primo posto in solitaria: un altro ko invece per il Cvd Casalecchio, che si arrende al fanalino di coda Montecchio e resta al quarto posto. Giù il sipario sul girone B, con il percorso netto della regina Cmp Global (9 su 9), che supera Lugo ed è campione d’inverno a +2 sulla Virtus Medicina, ferma per il turno di riposo. Naviga fra le big anche Molinella, agile a San Lazzaro e al terzo posto con Folimpopoli.

Chiude il quadro delle ‘minors’ la Divisione Regionale 1, col settimo sigillo dell’Audace Bomber, che si prende il primato del girone A a +4 sul trio Giardini Margherita (in campo alle 20,10 per il posticipo), Vignola e Vis Persiceto: sono 7 le squadre raggruppate a quota 12 punti, col prossimo turno che potrebbe modificare gli assetti. Nel girone B coach Bovi influenzato, ma sostituito alla perfezione da coach Melotti, che espugna Ferrara e regala ai gialloblù il primato in coabitazione con Argenta. Alle 20,10 il posticipo Omega-International Imola.

Giacomo Gelati