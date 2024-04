Cmp, Pederzini tripla da campione. Molinella va con Cavicchi e Carella

In serie B i New Flying Balls esagerati nell’attesissima trasferta nella tana della capolista: sul parquet di Roseto arriva una vittoria clamorosa, la terza consecutiva, che vale il quattordicesimo posto in coabitazione con Padova. Un risultato fondamentale in vista della chiusura della regular season di domenica alle 18 contro Bisceglie.

Si allontanano le speranze del Bologna 2016 di poter agguantare uno dei primi due posti del girone play-in Silver di Interregionale (valevole per i playoff): il ko esterno sul parquet di Bergamo fa pressoché tramontare la possibilità di una terza fase. Fondamentale sarà l’ultima partita, in programma sabato alle 18,30 contro San Bonifacio.

In serie C finale mozzafiato nel big match della poule playoff fra Cmp Global e Francesco Francia: a pochi secondi dalla fine tiro libero sbagliato di Chiusolo e tripla sulla sirena di Pederzini che regala ai rossoblù 2 punti importanti e li rimette in corsa in vista del girone di ritorno. Del ko dei zolesi di coach Mondini ne approfitta così Scandiano, che piega la Virtus Medicina e sale al primo posto in solitaria.

Nella poule playout continua la marcia di Molinella, che espugna San Lazzaro e allunga a 7 la striscia positiva. Terzo sigillo consecutivo invece per l’Sg Fortitudo, che espugna il Cabral di Casalecchio.

Tutto invariato nel girone A di Divisione Regionale 1, coi successi di Audace, ‘Gardens’, Vignola e Vis Persiceto a confermare la lineup dei primi posti: dietro continua a spingere il Voltone di coach Righi, alla quarta vittoria consecutiva.

Medesima striscia positiva anche per Anzola, che liquida il fanalino di coda Nubilaria e sale al nono posto. Battuta d’arresto infine nel girone B per Budrio, che perde il big match contro Granarolo e scivola al terzo posto, visto il concomitante successo della 4 Torri contro Russi.