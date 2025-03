Coach Benedetto: "Ci godiamo Marchini, confermato in estate». "Tutti bravi ad andare oltre ogni difficoltà»

"Ogni partita diventa complicata, era fondamentale portare a casa i due punti". Coach Benedetto ha il volto sollevato nell’immediato post partita della gara con Pizzighettone, che ha dato ai suoi un successo chiave in ottica playoff: "Nel momento in cui avevamo cinque punti di vantaggio abbiamo avuto 2-3 minuti di blackout in attacco che non ci hanno permesso di chiudere la gara prima – analizza il tecnico reggino –, sbagliando dei tiri aperti che gridano vendetta. Ci godiamo Marchini, che abbiamo voluto a tutti i costi trattenere in estate, anche stavolta è stato decisivo: sicuramente l’assenza di Santiago ha potuto incidere, ma questo risultato è la dimostrazione che la squadra continua ad andare oltre alle difficoltà che ci inseguono dalla terza giornata di campionato. Il gruppo è solido, leggo i social e qualcuno si offende perché ad ogni pre-partita mi lamento dei problemi fisici, ma è semplicemente un dato di fatto: questo non porta giustificazioni nel momento in cui perdiamo una partita, ora mi prendo la gioia di questa vittoria. Complimenti a Pizzighettone, sono una squadra forte con un allenatore in gamba molto preparato". Quel 6-0 finale fa ben sperare quando le partite cominceranno a contare doppio: "Questa squadra è pronta mentalmente per i playoff, speriamo solo di arrivarci al completo. Domenica andiamo su un campo difficile come quello di Gardone, dove già l’anno scorso incontrammo parecchie difficoltà, vediamo se riusciamo a recuperare Santiago, altrimenti faremo ancora una volta di necessità virtù, come spesso abbiamo fatto in questa stagione". Da valutare anche le condizioni dell’argentino ed ex di turno Davico, rimasto in panchina per tutti i quaranta minuti nella gara persa da Gardone sul campo della capolista Pordenone.

j.c.