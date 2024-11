Coach Benedetto: "In questo campionato tante avversarie rognose». "Ci stiamo adeguando al nuovo assetto»

Tutto facile per l’Adamant contro una non irresistibile Trieste, ma l’importante era tornare ai due punti per cancellare la brutta sconfitta di Padova. Ferrara ha portato sei uomini in doppia cifra, ha raccolto 20 rimbalzi in più degli avversari ed è sempre stata in controllo: coach Benedetto tiene però i piedi per terra. "Siamo stati più efficaci nei secondi venti minuti – la sua analisi –, dobbiamo capire che questo è un campionato strano, come vado dicendo ormai da tempo. Siamo una squadra che deve ancora prendere confidenza col nuovo assetto, perché Chessari ha caratteristiche diverse da Ballabio ed è lontano dalla condizione fisica migliore: lo stiamo facendo giocare tanto, abbiamo necessità che ritrovi il ritmo partita e sicuramente ci darà tanto, come già sta facendo. Abbiamo costruito una squadra che potesse sopperire alle mancanze dello scorso anno, soprattutto a rimbalzo, e oggi ne abbiamo avuto la riprova. Anche in questa giornata ci sono stati risultati strani: Pordenone ha perso a Jesolo, Petrarca è andata ad un passo dal colpo a Monfalcone. Noi siamo inciampati domenica scorsa, era fondamentale reagire: è una categoria veramente rognosa, dove non è facile per nessuno vincere fuori casa. Continuiamo a mantenere imbattuto il nostro fortino casalingo, davanti ad un pubblico veramente importante. Ciò che conterà di più sarà arrivare pronti alla seconda fase, lì dove i punti conteranno davvero: ci stiamo preparando a quello". La lotta al vertice è serrata, con quattro squadre racchiuse in due punti: la gara di domenica a Monfalcone potrà dire tanto, e Ferrara deve arrivarci forte di aver ritrovato alcune certezze. Non ci sarà ancora Ballabio, ma Chessari sta crescendo e con un Marchini così si può puntare al colpo esterno.

j.c.