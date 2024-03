Coach benedetto. "In trasferta non siamo competitivi»

"In trasferta non siamo competitivi, Bergamo è stata più intensa di noi e al momento possiamo solo dire che non siamo al loro livello". E’ un coach Benedetto abbacchiato quello che commenta la seconda batosta consecutiva di Ferrara, che complica la corsa verso i playoff: "Non siamo stati capaci difensivamente di contrapporci alla loro fisicità, stavolta è inutile prenderci in giro, dobbiamo fare i complimenti a Bergamo ma a noi ora tocca stare zitti, non dire più una parola e pedalare a testa bassa. Per quaranta minuti gli avversari hanno giocato con una velocità ed un’intensità che oggi non riusciamo a mettere in campo, ora pensiamo a vincere in casa con Oderzo: dobbiamo agguantare queste prime sei posizioni ed entrare nei playoff. La delusione è scontata, oggi c’è poco da salvare perché non siamo ai livelli che ci eravamo prefissati: speriamo di alzare il livello agonistico durante la settimana, ed anche il più in fretta possibile".