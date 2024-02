Coach Benedetto. "Intensità importante. Ora anche fuori casa»

"Sono molto contento della prova dei ragazzi, faccio un plauso al giovane Romondia che ha tenuto benissimo il campo e mi ha permesso di avere un Ballabio più sereno nella parte finale del match". Coach Giovanni Benedetto inquadra il successo della sua Ferrara Basket contro la capolista Sangiorgese, e non manca di fare i complimenti ad un gruppo che – seppur con i suoi limiti – sta progredendo a vista d’occhio. "Abbiamo messo in campo un’intensità importante, nel terzo quarto siamo entrati in possesso della gara e la differenza di classifica tra le due squadre non si è vista. Ci sarà bisogno di ancora un po’ di tempo per essere così determinati anche in trasferta, probabilmente ci manca qualcosa, ma l’atteggiamento del gruppo non è mai mancato. Il quarto posto? Difficile, dipendiamo dal risultato di Cremona nella prossima gara, ma se dovessimo arrivare all’ultima gara ancora in bilico, dovrà vedersi il salto di qualità che fin qui non si è visto".