COACH BENEDETTO. "Niente recriminazioni. Ora pronti alla ’bella’»

"Non è tempo di rimpianti, dobbiamo essere pronti per gara 3 e portarci a casa questa serie". È un coach Benedetto (nella foto) lucido quello che analizza la sconfitta della sua Ferrara in gara 2 a Gardone: ai biancazzurri non è bastata la rimonta nella seconda parte di gioco per chiudere i conti e pensare già alla semifinale con Fidenza. "Sicuramente non siamo partiti bene – le parole del tecnico –, sapevamo che loro ci avrebbero aggredito dall’inizio e nel finale siamo arrivati ad un possesso e mezzo dal ribaltarla: lì hanno influito anche un paio di decisioni arbitrali controverse che ci hanno penalizzato, e alla fine la rimonta non si è concretizzata. I due arbitri non hanno fatto molti errori, ma nel momento in cui stavamo recuperando almeno tre fischi sono andati a nostro sfavore. In ogni caso discutere di questi aspetti non ci porta a niente, potevamo fare meglio ma quello che conta ora e non togliere l’attenzione da gara 3: ringraziamo la meravigliosa gente di Ferrara che ci ha sostenuto fino a Gardone, e sono sicuro che mercoledì sera la Bondi Arena sarà una bolgia per spingerci a conquistare la semifinale". Ferrara ha poco tempo per recuperare le energie, già oggi sarà sul parquet e l’auspicio è che fra 48 ore in campo ci sia pure Sankaré, tassello in questo momento fondamentale per i biancazzurri che la Vis, ieri, ha preferito convocare allo spareggio per accedere alle finali nazionali Under 17 poi vinto largamente.

j.c.