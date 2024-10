Coach Benedetto:: "Problemi in difesa. Troppi 89 punti"

Prima o poi doveva arrivare, ma gli umori dopo una sconfitta come sempre non sono dei migliori. Ferrara ha perso meritatamente, contro un avversario che l’ha sovrastata soprattutto in un frangente del primo tempo: Pordenone ha tirato col 60% da tre, numeri che fanno riflettere coach Benedetto. "Subivamo 54 punti di media a partita, stavolta qualcosa non ha funzionato - l’analisi del tecnico biancazzurro -, meriti vanno dati a Pordenone che ha tirato benissimo dal campo, ma tanti demeriti ce li prendiamo anche noi, che non siamo stati i soliti. Non siamo mai stati in partita, soprattutto nel primo tempo, dove non siamo riusciti a frenare il loro ardore: per tutti i quaranta minuti abbiamo dovuto inseguire. Le loro percentuali da tre? Non si vedono spesso, ma tanti tiri glieli abbiamo concessi perché siamo sempre stati un passo indietro. Rispetto a quello che abbiamo fatto vedere finora, è evidente che siamo mancati in difesa, 89 punti subiti sono davvero troppi. Loro sono stati bravi ad approfittare delle nostre mancanze, non puoi pensare di vincere in trasferta se subisci quasi 90 punti". Già in settimana l’allenatore estense aveva premuto su un’intensità difensiva che nella gara con Montebelluna era sembrata meno efficace del solito, ed evidentemente i segnali c’erano: non si può vincere sempre, ma è il modo in cui è arrivato il passo falso che fa riflettere. Ora l’Adamant dovrà rimettersi in riga e tornare quella delle prime tre gare.

j.c.