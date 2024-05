Coach benedetto. "Serie ancora aperta. Dobbiamo crederci»

Facce meste, e non potrebbe essere altrimenti, nel post gara di Fidenza: i biancazzurri sanno di aver buttato alle ortiche un’occasione enorme per indirizzare la serie dalla propria. "La verità è che abbiamo giocato meglio di Fidenza, cercando di riempire di falli sia Valdo che Bellini – le parole di coach Benedetto (foto) –, io ho l’idea che il fallo in attacco fischiato a Ballabio in realtà dovesse essere un fischio a nostro favore. Ora dobbiamo avere la forza di pensare il meno possibile a questo epilogo e cercare di rimettere in parità la serie: sapevamo che non sarebbe stato facile, ma stavamo davvero accarezzando il colpaccio, purtroppo non siamo stati bravi fino in fondo. Ora pensiamo come sempre una gara alla volta, recriminare sugli errori non ci porta a nulla: pensiamo a vincere giovedì, sono convinto che faremo una partita un po’ più concreta. La serie è ancora lunga, dobbiamo crederci". Poca voglia di parlare pensando a quanto accaduto negli ultimi due giri di lancette: Ferrara aveva la vittoria in mano, poi il suicidio perfetto, proprio come avvenuto nel finale della sfida d’andata in stagione regolare. Un epilogo che certifica, forse, la pecca più grande di questa squadra, a volte incapace di gestire i momenti più importanti nell’arco dei quaranta minuti. Non è però finita, Ferrara è spalle al muro ma non ancora morta: giovedì è in programma gara 2 alla Bondi Arena, dove servirà la spinta del pubblico biancazzurro per portare la contesa alla decisiva gara 3.

j.c.