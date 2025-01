Coach Betti. "Classifica incerta. Andiamo a Empoli con la testa libera»

"E’ stata una partita tosta, da playoff. Avevamo tanta voglia di giocare e di vincere. Eravamo molto carichi ma siamo andati subito in difficoltà segnando appena due punti nei primi sette minuti". Così Paolo Betti dopo i ko di ieri che complica i piani in ottica sesto posto. "Troppi errori banali, forse per la posta in palio molto pesante visto che vincendo saremo stati praticamente certi di essere qualificati. Abbiamo fatto fatica in attacco per tutti i 40’ e sofferto molto la loro fisicità come era successo all’andata. Ora la classifica è molto incerta, ci sono molte squadre in pochi punti e tutto è ancora in gioco. Dobbiamo andare con la testa più libera possibile a Empoli e toglierci dalla testa la delusione per oggi. Nel quarto conclusivo abbiamo fatto 0/10 da due e molti errori ai liberi che ovviamente ci hanno condizionato. Mi dispiace molto, sicuramente è colpa mia. Forse la settimana andava gestita con più leggerezza".