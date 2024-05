Coach Betti. "Troppi errori ai tiri liberi. Questo ha inciso molto»

L’analisi della sconfitta in casa ‘Note di Siena’ Mens Sana Basketball non può non partire dal dato tecnico più significativo ovvero gli errori ai liberi dei padroni di casa. L’11/22 finale infatti pesa come un macigno in una gara giocata sempre punto a punto. "Premesso l’incredibile atmosfera che si respirava stasera al palazzetto – le parole di coach Paolo Betti (foto) – di fronte avevamo una squadra molto forte che ci è stata oggettivamente superiore durante la stagione regolare. Abbiamo dato il massimo fino all’ultimo, ma evidentemente non è bastato".

E ancora: "Le partite sono state tutte equilibrate e con punteggi sempre intorno al 70 quindi vivono molto sugli episodi. Il dato finale di 11/22 ai liberi, senza tante analisi tattiche, direi che ha inciso parecchio". Anche la serataccia del centro italoceco Gianluca Prosek ha inciso, considerando le difficoltà del numero 35 per grande parte della gara. "Ha fatto fatica ad allenarsi perché non stava bene – prosegue Betti – ha dato il massimo ma si è visto che non era esattamente quello che invece è stato per tutto l’anno. Ma credo che l’11/22 ai liberi per noi sia stato devastante, ci dobbiamo lavorare". Anche la capacità di un ottimo Costone di tornare sempre con la testa avanti è stata determinante quando la gara era su un filo sottilissimo di equilibrio. "Quando siamo andati avanti abbiamo preso due canestri di Zeneli davvero pesanti che ci hanno condizionato nonostante siano nati paradossalmente da due buone difese di Sabia. Succede, uno di questi canestri è stato di tabella ma era capitato anche a noi contro San Vincenzo". Altro fattore la differenza di fisicità. "Il Costone ci ha fatto malissimo a rimbalzo – ha concluso l’allenatore della Mens Sana – soprattutto con Radchenko. Ci eravamo preparati e lo sapevamo, ma Radchenko ha una fisicità fuori categoria e ci ha preso dei rimbalzi in testa. È una cosa importante su cui lavorare perché ha concesso tanti secondi tiri a loro. Tutti particolari che hanno pesato nell’economia della partita". Da valutare le condizioni di Prosek in vista di gara4.

Guido De Leo