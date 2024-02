Coach Di Paolantonio. Andrea Costa e Virtus Ora il livello si alza

Il derby con Ozzano – che ha interrotto una bella e importante striscia positiva – è già alle spalle. Alle 18 la Virtus Imola giocherà sul campo della capolista Ruvo di Puglia, un test impegnativo per i gialloneri che questa settimana hanno cambiato pelle.

E’ arrivato il play Luca Valentini, non fa più parte dell’organico il lituano Dovydas Redikas, mentre in settimana è stato operato al ginocchio destro Gianmarco Fiusco. L’intervento è riuscito e il club gli ha rinnovato il contratto fino al 2025. Già da sabato sera la testa dei gialloneri era a Ruvo di Puglia.

"E’ stata una settimana molto positiva – commenta coach Zappi –, ci siamo allenati tutti al completo, è stato recuperato qualche acciaccato. Magagnoli ha gestito i suoi problemi a una caviglia. Ora con Valentini il gruppo sarà questo fino al termine del campionato. Dopo Ozzano abbiamo fatto una sana autocritica per la sconfitta. Arrivavamo da un periodo di forte stanchezza, senza due elementi come Fiusco e Balciunas, siamo arrivata al match con il fiato corto. Ma questa è una parentesi archiviata".

In settimana l’addio a Redikas. "E’ stata una parentesi non bella, alla sua agenzia avevamo chiesto un giocatore pronto, come a volte capita è stato omesso il suo stato di forma e questo ci ha spinto a cambiare. Dovydas ha ammesso onestamente di non essere pronto, era d’accordo con noi e si è deciso di rescindere il suo contratto".

Chi invece è arrivato per dare una mano alla causa fin da subito è Luca Valentini, incontrato poche settimane nella trasferta di Taranto e vecchia conoscenza di Mario Zappi.

"L’avevo già avuto all’Andrea Costa, so la persona che è, ma soprattutto lo conosco come giocatore e quello che può dare al nostro gruppo. Era il nostro obiettivo appena saputo dell’infortunio di Fiusco, a inizio gennaio però Taranto non l’ha potuto liberare, cosa che avvenuta nei giorni scorsi. Finalmente siamo al completo".

Stasera la sfida nella tana della capolista: "Siamo consapevoli di avere davanti un ostacolo molto alto. C’è una montagna da scalare perché questa è una squadra che ha perso solo quattro partite in cinque mesi, in casa un solo stop. Viaggiano a una media interna di 87 punti, tirano con il 43 per cento da tre e qui ci sono ben nove giocatori che possono fare canestre dall’arco. Scendiamo a Ruvo con il massimo rispetto, ma soprattutto con la serenità di chi sa di dover fare una partita da 10 e lode per vincerla. Dobbiamo provare a fare l’impresa per noi e i tifosi che si seguiranno anche a Ruvo".