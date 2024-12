Coach Evangelisti. "Male l’approccio poi però abbiamo capito cosa serviva»

Marco Evangelisti non nasconde la sua soddisfazione. "È stata una partita come mi aspettavo, a punteggio più basso del solito - commenta il coach della Virtus - Arezzo difende forte e fa giocare molto male in attacco. L’abbiamo approcciata in modo negativo poi abbiamo capito cosa serviva, ovvero la difesa. Da lì abbiamo preso energia trovando anche qualche canestro facile e nonostante una serata non troppo positiva al tiro, dove abbiamo sbagliato veramente tanti tiri liberi, siamo riusciti nonostante un po’ di patema nel finale a portarla a casa. È un bellissimo regalo per tutti i nostri tifosi - prosegue Evangelisti - per il nostro presidente, adesso abbiamo capito quello che serve per vincere le partite in questo campionato. Sicuramente partiamo da dietro, siamo un po’ di rincorsa, però stasera i ragazzi hanno dato un segnale che ci siamo e vogliamo giocarcela fino alla fine. Sicuramente la partita con il Costone ci ha dato grande fiducia ed in queste due settimane tutti i ragazzi hanno capito cosa serve. Certamente dopo la sosta ci attende una gara difficilissima in casa di Lucca, che è meritatamente capolista del campionato. A noi però interessa difendere, farlo tutti insieme di squadra".