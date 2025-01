Coach Evangelisti. "Partita bellissima. La cosa importante era solo la vittoria»

È soddisfatto coach Evangelisti della prestazione dei suoi ragazzi che nonostante una brutta partenza hanno disputato un gran secondo tempo portando a casa una vittoria fondamentale.. "È stata una partita bellissima – commenta il coach – purtroppo come ci capita spesso abbiamo fatto una brutta partenza, poi abbiamo modificato alcune situazioni difensive e siamo tornati a contatto prendendoci l’inerzia della partita. È stata una gara anche piuttosto nervosa vista l’importanza della posta in palio. Loro sono venuti qua facendo tanta zona, noi abbiamo fatto brutte percentuali al tiro ma nonostante questo siamo stati bravi, a parte all’inizio, a conquistare una vittoria importantissima. Oggi contava vincere, non importava come, ed i ragazzi sono stati bravi mettendocela tutta come hanno sempre fatto per cui faccio loro i complimenti. Era uno scontro diretto che siamo stati bravi a portare a casa – conclude – e dove c’è voluta anche personalità per vincere".