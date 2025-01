Coach Galetti sul successo contro Mestre. "Questo gruppo ha carattere e tanto cuore»

La Virtus un po’ alla volta sta cercando di diventare grande. La squadra di Gianluigi Galetti nella sfida giocata mercoledì sera si è imposta 92-87, chiusi davanti i primi due quarti, Mestre ha messo il muso avanti alla terza sirena (63-65). Nell’ultima frazione la Virtus sfruttando la buona vena di Vaulet (28) e Morina (20) è salita sul +9 (81-72), poi ha dovuto fare i conti con il ritorno di Mestre salito fino a -3.

Negli ultimi minuti ancora Morina e Vaulet a dare definitivamente la vittoria a una Virtus che voleva assolutamente vincere e c’è riuscita. Andando a spulciare le cifre, ci sono i 92 punti segnati e i 10 rimbalzi in più catturati. Ancora una volta si è visto un Morina protagonista, oltre ai 20 punti nel suo score ci sono 10 falli subiti.

Tutto questo mentre Santiago Vaulet ha portato in dote 28 punti e ben 10 rimbalzi. Non meno importante il supporto di Ricci (11). Imola è stata un’orchestra dove a turno sono usciti Ambrosi, Ricci, Masciarelli, Anaekwe, Kadjividi. L’infrasettimanale oltre ai due punti, ha portato in dote una bella iniezione di fiducia e autostima in vista della gara casalinga di domenica con Fiorenzuola.

"I miei uomini – commenta coach Galetti – hanno fatto una partita degna del loro nome, siamo strafelici di questo e per la vittoria ottenuta. E’ una prestazione di cuore oltre che di solidità, nel corso del match ci sono state delle reazioni a dei parziali che potevano stenderci. La difesa ha tenuto, e in attacco siamo andati oltre i 90 punti".

Vincere con un’avversaria come Mestre non era scontato, la Virtus ha tirato indossato il vestito migliore e tirato fuori gli artigli.

"Questa vittoria è il giusto premio per una squadra che sta lavorando durissimo, senza Tommaso Pinza che dovrebbe essere il sostituto di Luca Valentini il nostro play titolare. I ragazzi con il loro lavoro cercano sempre di mettersi in una situazione positiva, sfruttando quanto viene fatto durante la settimana con sacrificio e abnegazione. Questa affermazione arriva tre giorni dopo la sfida con Treviglio dove fino all’ultimo secondo avevamo dato tutto".

Domenica i gialloneri giocheranno di nuovo al PalaRuggi con l’ex squadra di Galetti: "Potrebbe esserci il rientro di Tommaso Pinza, abbiamo lavorato per fare in modo che possa darci una piccola mano, dipende dalla visita che farà oggi e da come saranno le sue condizioni. Speriamo di averlo".