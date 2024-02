Coach Lotesoriere (Raggisolaris). "Una delle chiavi sarà il tiro da fuori»

Mentre fuori le temperature sono in caldo, si preannuncia caldissimo questa sera al Pala Costa quando, con palla a due alle ore 18 (dirigono i signori Andretta e Buoncristiani), l’OraSì Ravenna riceverà, in un match ad alto contenuto emotivo, l’Andrea Costa Imola. Sarà una partita cruciale per i giallorossi, chiamati ad invertire una tendenza che li sta pericolosamente avvicinando, complice l’accelerata delle rivali, alle zone paludose della classifica: di contro Bedetti e compagni troveranno una squadra che vive un buon momento di forma e che naviga in quartieri più tranquilli. Sarà la giornata dell’esordio, in maglia giallorossa, dell’ultimo arrivato Karlo Uljarevic, scelto da Giorgio Bottaro e Massimo Bernardi per essere l’uomo della svolta: impossibile ovviamente attendersi mari e monti visto che il croato di fatto ha svolto solamente un paio di allenamenti con i nuovi compagni, ma al contempo il numero 0 potrebbe portare una sferzata di energia. "Karlo – commenta Bernardi – ha fatto con noi solamente l’allenamento del venerdì e del sabato. Ovviamente non può essere ancora inserito nella squadra come dovrà essere di qui a breve ma sono convinto che ci darà una mano. È la squadra nel suo insieme che stasera è chiamata a fare una prestazione super per provare a conquistare i due punti che per noi son fondamentali".

Bernardi fa poi un appello al pubblico. "Spero ci sia il palazzetto pieno, è un derby e noi siamo estremamente determinati perché vogliamo fare una gran bella partita con risultato positivo da dedicare al nostro pubblico. In settimana abbiamo lavorato tanto e bene sui nostri difetti e sulle cose che abbiamo sbagliato ultimamente; dobbiamo assolutamente cambiare l’inerzia di questo ultimo periodo e lo possiamo fare solamente se facciamo una grande partita perché l’Andrea Costa Imola è una squadra molto forte ed esperta, con punti di riferimento emotivi molto chiari, con talento e punti nelle mani". Effettivamente l’Andrea Costa Imola è una brutta gatta da pelare per l’OraSì. Gli imolesi, infatti, viaggiano a 24 punti in classifica e nell’ultimo periodo sono in ottime condizioni, come testimoniato dalle tre vittorie nelle ultime cinque partite. Coach Bernardi non si fida degli avversari. "Drocker e Aukstikalnis (16.5 punti di media e il 44% da tre) son le principali bocche da fuoco ma non sono le uniche a disposizione di coach Di Paolantonio, che può contare su giocatori del calibro di Corcelli, Crespi, Fazzi e soprattutto Ranuzzi che è il leader emotivo della squadra insieme a Corcelli. Dovremo fare una grande partita per conquistare i due punti ma lo vogliamo fortissimamente per regalare una grande gioia ai nostri tifosi e ripartire". Dopo che la prevendita online sul circuito Vivaticket per i tifosi di Ravenna non è stata consentita per motivi di sicurezza, il Basket Ravenna, per agevolare la tifoseria giallorossa, informa che sarà possibile acquistare i tagliandi per il derby, oltre che come di consueto dalle 17 in poi, anche durante un’apertura straordinaria stamattina dalle 10.30 alle 11.30.

Riccardo Sabadini