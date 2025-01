Coach martino. "Chiedo scusa. Dobbiamo svegliarci, ora c’è il derby»

"Chiedo scusa ai nostri tifosi per la prestazione. Non accetto di perdere in questo modo e faccio fatica ad analizzare gli aspetti tecnico-tattici. Dobbiamo svegliarci tutti e appena rientrati a Forlì riguarderemo tutti insieme la partita". Coach Antimo Martino commenta così a caldo la terza sconfitta consecutiva dei biancorossi, questa volta contro Verona dell’ex Lorenzo Penna. "Non posso prendere minimamente le difese dei giocatori, anche perché dopo le due sconfitte casalinghe non mi aspettavo una partita del genere. Domenica arriva Rimini, la prima in classifica, e chiedo ai miei giocatori più determinazione. I 32 punti subiti nel primo quarto parlano chiaro e con questo approccio non si esce dalla situazione difficile in cui siamo. Voglio vedere un atteggiamento diverso, a Verona si può perdere, ma non si può giocare così la prima frazione. Ma in tutto l’incontro, anche nei rimbalzi offensivi e nell’uno contro uno, dobbiamo essere diversi".

g. b.