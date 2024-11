Coach Martino fiducioso visti i progressi, ma rilancia. "Ora ci serve più regolarità nei 40 minuti»

Archiviata la bella vittoria al supplementare 87-82 con Orzinuovi, l’Unieuro affronta in trasferta il secondo turno infrasettimanale consecutivo e lo fa contro l’Apu Udine di coach Adriano Vertemati (palla a due 20.30, PalaCarnera). Un match tutt’altro che semplice, come sa il coach dell’Unieuro. "La serietà e l’ambizione della società, la qualità dello staff tecnico e del roster pongono anche quest’anno Udine tra le squadre che ambiscono giustamente a un campionato da protagonista": così infatti Antimo Martino (nella foto) presenta la sfida in terra friulana, in cui la Pallacanestro 2.015 intende dare continuità alle due vittorie di fila (prima che con Orzinuovi quella a Torino), pur contro una formazione completa e profonda, costruita per puntare alla promozione. Nel roster l’americano Xavier Johnson, l’anno scorso in biancorosso, ex del match (oltre a Davide Bruttini) che sta disputando un bel torneo, mettendo sul parquet prestanza fisica e buon tiro.

"Affrontare Udine in trasferta rende l’impegno ancora più difficile – precisa il tecnico –, ma da parte nostra c’è la voglia di continuare nel nostro processo di crescita in cui, se da una parte i nostri miglioramenti sono tangibili, dall’altra c’è la necessità di trovare più regolarità all’interno dei 40 minuti".

Come tutte le gare di questa stagione una battaglia attende Cinciarini e compagni, col roster però rinforzato con l’innesto della guardia croata Toni Perkovic, arrivato per sostituire almeno temporaneamente l’infortunato Shawn Dawson. Il giocatore, autore finora di due prove brillanti, ha dimostrato intensità ed efficacia sia in attacco che in difesa, risultando decisivo nell’overtime contro Orzinuovi. Udine è invece reduce dalla sconfitta a Brindisi, vorrà riprendere il cammino verso il vertice. "Si affrontano due squadre con tanti giocatori di valore, che conoscono molto bene questo campionato – conclude Martino –. La concentrazione e la gestione delle energie all’interno di una settimana così intensa faranno la differenza".

Gianni Bonali