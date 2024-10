Coach Martino punta anche sul fattore campo. "In casa nostra la spinta giusta»

Dopo la sconfitta nella prima giornata a Cividale, la Pallacanestro 2.015 fa il suo debutto casalingo contro la Benedetto XIV Cento, nel primo degli otto turni infrasettimanali della stagione, con la possibilità e la voglia di riscattarsi (palla a due ore 20.30. Unieuro Arena). "Torniamo subito in campo – afferma coach Antimo Martino – con l’obiettivo di migliorare su tutti gli aspetti che non hanno funzionato nella partita di Cividale, cercando però allo stesso modo di dare continuità alle cose fatte bene".

Un match atteso con trepidazione dagli appassionati forlivesi, che hanno dimostrato ancora una volta la loro passione per la loro squadra sottoscrivendo oltre 2mila abbonamenti. "Siamo molto felici di giocare finalmente a casa nostra – prosegue il coach –, dopo una lunga fase di precampionato e un primo turno che ci hanno sempre visti giocare lontano dai nostri tifosi. Sarà quindi la prima occasione per sentire il loro calore e sono convinto che questo ci darà la spinta giusta per iniziare bene il nostro percorso casalingo, con il chiaro obiettivo di raggiungere la vittoria".