Coach Martino soddisfatto per il successo, non per la prova dei suoi. "Partita dura con troppe ingenuità e un calo di concentrazione»

"Una vittoria sofferta contro Casale che ci aspettavamo mettesse in campo una reazione dopo il cambio dell’allenatore". Coach Antimo Martino sintetizza così l’affermazione in trasferta al PalaEnergica ‘Paolo Ferraris’, portata a casa con grinta e carattere, che certifica, nonostante una prestazione non brillante dei biancorossi, la cattiveria agonistica di Cinciarini e compagni.

"Sinceramente – prosegue il coach – una partita dura, in cui abbiamo commesso troppe ingenuità per il nostro consueto livello di gioco. Soprattutto un calo di concentrazione che non ci appartiene e di conseguenza tutte le valutazioni tecnico-tattiche hanno un valore relativo. Allo stesso tempo bisogna dire che si tratta della terza gara che abbiamo giocato in una settimana e la conquista della Coppa Italia ci ha fatto spendere tante energie nervose".

I due giorni di riposo concessi ai giocatori dopo la Final Four di Roma non hanno evidentemente ricaricato a sufficienza i forlivesi e "il match è stato deciso dagli episodi. Ma occorre ricordare su questo campo la Fortitudo Bologna ha perso e Verona ha vinto solamente di un punto nel finale. Sapevamo quindi che i nostri avversari avevano tutte le caratteristiche per metterci in difficoltà, ma non sono felice della prestazione, anche se dobbiamo vedere il bicchiere mezzo pieno per i due punti presi".

Martino sottolinea comunque una buona mentalità di squadra e la voglia di vincere dei suoi ragazzi nei momenti decisivi della partita. "Nel secondo quarto non siamo riusciti a fare il break, poi nel secondo tempo Dalton Pepper si è acceso facendo anche canestri difficili e l’incontro è andato avanti punto a punto, con troppi errori da parte nostra".

Davide Pascolo ha disputato una delle sue migliori partite della stagione con 20 punti e 8 rimbalzi in 23 minuti sul parquet e un bel canestro decisivo a 23’’ dalla sirena. "Pascolo – spiega Martino – ha sfruttato anche alcune scelte difensive di Casale, ma, in ogni caso, non mi piace parlare dei singoli, ma valutare sempre la prestazione del gruppo".

Gianni Bonali