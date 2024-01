Coach Priftis. "Mancanza di rispetto pure nei miei confronti»

Così coach Dimitris Priftis analizza il pesante ko: "Nell’ultima rifinitura abbiamo compreso che Smith non era in grado di giocare, e Vitali si è allenato a singhiozzo; non cerco altre scuse ma è una delle spiegazioni del divario tra le squadre. Detto questo siamo veramente arrabbiati perché sembriamo due squadre diverse, una che gioca al PalaBigi l’altra in trasferta. Dobbiamo guardarci allo specchio, essere più esigenti con noi stessi, più onesti e più seri per non ripetere certe prestazioni. E’ stata un’altra trasferta pessima. E questa è una mancanza di rispetto anche nei miei confronti, perché per giocare così l’allenatore non serve; e neanche serve allenarsi se poi si gioca così".

Come evitarlo? "Prima di tutto - dice Priftis - guarderemo dentro noi stessi e poi vedremo di pensare a qualcosa per invertire la tendenza in trasferta, che sia mercato, che sia qualcos’altro faremo tutto il necessario".

In merito al poco minutaggio dato a Hervey chiosa: "Con lui in panchina la partita è stata più equilibrata: quindi perché avrei dovuto farlo giocare?".