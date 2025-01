Coach priftis. "Mentalmente siamo al top»

"Quella con Trieste sarà una partita decisamente importante per entrambe vista la posizione di classifica (i giuliani sono appaiati ai biancorossi a 18 punti, ma al 7° posto in virtù degli scontri diretti, ndr) ed è molto difficile da preparare per noi perché abbiamo poco tempo a disposizione e dovremo gestire la fatica dopo lo sforzo in Champions". Coach Priftis analizza il match che stasera chiamerà in campo i suoi ragazzi, 72 ore dopo il successo dei play-in. A differenza di quanto avviene in Coppa, oggi il tecnico dovrà lasciare a riposo uno degli stranieri, con Gombauld che resta l’indiziato numero uno per far posto a Faye: "Vedremo domani (oggi, ndr), è difficile fare delle scelte, ma allo stesso tempo è molto positivo che ci sia la possibilità di avere questa opzione che ci aiuterà anche nel cammino europeo: possiamo gestire meglio le energie fisiche e siamo tutelati qualora ci fossero degli infortuni". Il coach non teme una flessione dal punto di vista mentale bensì fisico: "Dopo un successo come quello ottenuto mercoledì - prosegue - non mi preoccupa il discorso mentale perché siamo in fiducia, anzi dovremo utilizzare questa consapevolezza per gestire una possibile mancanza di energia e di forza".

Reggio, in ogni caso, fin qui ha avuto un rendimento straordinario: "È un risultato fantastico, ma ci comporta un po’ di pressione in più perché vorremmo mantenere questo trend e non è affatto facile. Anche gli impegni europei inizieranno ad essere più pressanti, dovremo affrontare viaggi lunghi e anche squadre mediamente più forti e questa è una cosa che va considerata". Per chiudere un flash sugli avversari di stasera: "Parliamo di una squadra che ha tiratori molto bravi, provano sempre a giocare a ritmi alti e credo che possano essere paragonati a Bonn come caratteristiche generali: come la squadra tedesca, infatti, sono molto bravi ad andare a rimbalzo (Trieste è la migliore della Serie A e ne cattura 39,8 di media, Reggio è terza a quota 39,2) e hanno anche buonissimi realizzatori (su tutti Denzel Valentine a 16,4 punti di media)".

Francesco Pioppi