Coach Trullo boccia l’ultima Halley: "A Teramo la nostra prova peggiore"

La più brutta Halley Matelica della stagione ha aperto il 2025 con una sconfitta sul campo della Mediterranea Teramo. Troppo giù di corda la squadra di coach Antonio Trullo (foto) per essere quella vera. "Probabilmente è stata la peggior partita da quando sono a Matelica – dice proprio l’allenatore dei vigorini –, non tanto a livello tecnico, quanto dal punto di vista mentale. Siamo scesi in campo con un atteggiamento che non mi è piaciuto affatto, come se pensassimo che la partita non contava nulla e allora la si poteva lasciar andare così. Abbiamo avuto poca intensità, loro andavano a velocità doppia rispetto a noi. Se vogliamo vincere non è questa la mentalità giusta. Ci può anche stare perdere a Teramo, ma non è accettabile farlo in questa maniera. Spero che uno schiaffo del genere ci serva da lezione, perché domenica abbiamo uno scontro diretto molto importante contro il Loreto Pesaro". Il ko in Abruzzo, salvo cataclismi, non dovrebbe pesare a livello di classifica, dal momento che la Halley è ormai vicinissima all’accesso matematico al Play-In gold. Tuttavia, non può lasciare certamente dormire sonni tranquilli a livello di prestazione in vista di un rush finale che vedrà la Halley affrontare tutte le altre big del girone, a partire dal match con l’Italservice Pesaro, che ha riagganciato i matelicesi in vetta alla classifica.

m. g.