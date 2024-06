Colpaccio per l’Use Rosa. La nuova pivot è Vente

Lettone, classe 1991, alta 190 centimetri. Questo l’identikit della nuova pivot dell’Use Rosa Scotti, Liga Vente. Arrivata da San Martino di Lupari, con cui ha partecipato all’ultima A1, Vente ha iniziato la propria carriera negli Stati Uniti dove arriva nel 2010 giocando per due anni con il Colby Community College in Kansas e poi all’Università di Eckerd, in Florida, dove si mette in luce con medie di 12 punti e 7 rimbalzi. Da lì il ritorno in Europa, precisamente in Francia con la maglia del Culoz Basket Club in NF1 (10 punti e 8 rimbalzi a gara), preludio, nel 2015, all’arrivo nella serie A2 italiana a Stabia. L’impatto col nostro basket è positivo e su di lei scommette Sanga Milano, una scommessa vinta visto che chiude l’annata con una media di 11.3 punti e 10 rimbalzi.

Il suo giro in Europa prosegue poi nel 2017 quando si trasferisce in Germania ad Hannover, nel massimo campionato tedesco, dove centra i quarti di finale play-off. Poi il ritorno in Italia, a Costa Masnaga nella stagione 2018-19, quando con 12 punti e quasi 7 rimbalzi di media a gara contribuisce alla promozione in A1. Negli anni successivi torna in A2 a Udine e Faenza, club col quale conquista la sua seconda promozione in A1. Una gioia che rivive anche la stagione successiva, a Crema, dove, oltre al campionato, vince pure la Coppa Italia. San Martino di Lupari è la tappa successiva prima di una parentesi nella seconda divisione spagnola al Picken Claret Valencia. A dicembre torna a Brescia in A1 e poi ancora a San Martino.