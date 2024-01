Colpo Blacks, acquistato Poletti. Domenica il debutto contro Padova

I Blacks calano l’asso. Mitchell Poletti è da ieri un giocatore dei Raggisolaris e domenica debutterà con la nuova maglia nel match casalingo contro la Virtus Padova primo di due incontri consecutivi al PalaCattani a cui seguirà quello di mercoledì con Taranto (ore 20.30). L’alapivot 36enne (li compirà martedì) è uno dei migliori giocatori di tutta la B Nazionale, categoria dove è sceso la scorsa estate dopo oltre dieci anni di A2 da protagonista ed è reduce dal campionato a Nardò chiuso con 18 punti e 7 rimbalzi di media, risultando il miglior realizzatore italiano del secondo torneo nazionale.

Poletti arriva in Romagna (dove ha giocato a Forlì e Imola) dopo l’esperienza a Roseto e ha scelto Faenza per motivi familiari, città in cui ha casa e dove abitano i figli. Anche in questa stagione sta avendo un ottimo rendimento con ben 16.8 punti di media realizzati, statistica che lo fanno essere il secondo miglior realizzatore del girone e il quarto di tutta la B Nazionale. ‘Mitch’ ben si adatta al gioco di Lotesoriere essendo un lungo molto tecnico e fisico, in grado di muoversi bene sia sotto canestro che sul perimetro avendo un buon tiro dalla media e dalla lunga distanza. Il giocatore ha salutato Roseto con questo post su Instagram. "Ci sono cose più grandi della pallacanestro – scrive –. Qualcuno capirà, qualcuno no, onestamente, non importa. Scrivo qui per ringraziare. Ringrazio la Pallacanestro Roseto, in particolare Ernesto Ciafardoni, uomo d’altri tempi che stimo moltissimo. Lo staff tecnico, quello sanitario e i preparatori fisici, specialmente Franco Gramenzi, che per me è una persona particolarmente speciale. I miei compagni. Grazie. Siete fantastici, ho imparato qualcosa da ognuno di voi. La gente, che ha creato un’atmosfera splendida al palazzetto. Grazie a chi c’è ogni giorno. A chi mi è vicino, senza di voi nulla sarebbe possibile". La trattativa con Faenza era in corso da alcuni giorni come si mormorava dai rumors di mercato e si è conclusa ieri, quando i Raggisolaris hanno avuto il nullaosta da Roseto, che ha capito e assecondato la richiesta del giocatore, e pagato il buyout. L’arrivo di Poletti porterà alla partenza di un giocatore nel reparto lunghi e tutto lascia presagire che sarà Aromando a lasciare Faenza, direzione Mestre.

Luca Del Favero