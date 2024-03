Colpo di scena. La Stosa Virtus esonera Lasi

Scossone in Piazzetta Don Perucatti. La doppia sconfitta consecutiva contro Casale Monferrato e Saronno, in due gare fondamentali per il raggiungimento dei playoff, costa la panchina della Stosa a coach Maurizio Lasi. A quattro giornate dal termine del play in gold la società esonera il coach che nel giugno scorso, subentrando a Franceschini proprio in questo periodo, conquistò la promozione in serie B interregionale battendo ai playoff Quarrata. Per le ultime sfide della seconda fase il presidente Bruttini e il ds Voltolini hanno deciso di affidarsi agli assistenti Francesco Braccagni e Edoardo Ceccarelli che siederanno sulla panchina senese già dalla trasferta di domani a Pavia con l’obiettivo di centrare la qualificazione playoff. Non sarà semplice per la Stosa perché San Miniato, grazie alla vittoria a Gazzada, ha raggiunto in classifica la Virtus e tutto si deciderà dunque nelle ultime quattro sfide. Lasi tornerà a ricoprire a tempo pieno solo il ruolo di responsabile del settore giovanile rossoblù dopo aver guidato la prima squadra per quasi un anno. Era infatti il 28 marzo 2023 quando la Virtus decise di affidarsi alla sua esperienza per risalire la china dopo quattro sconfitte di fila e provare a centrare la promozione che puntualmente arrivò dopo un percorso quasi netto fatto di dieci successi su undici gare disputate. A giugno poi arrivò la riconferma in panchina al comando di una squadra forte e ambiziosa che però non è mai riuscita ad esprimersi al meglio. Lasi paga le sconfitte nelle partite fondamentali della stagione, gli scontri diretti della prima fase che non hanno consentito alla Stosa di portarsi dietro più di quattro punti nel successivo play in e il ko interno con Casale che avrebbe consentito di blindare la qualificazione playoff, ora in bilico.