Comandano i Baskérs. Primi e imbattuti: è festa

Missione compiuta per i Baskérs Forlimpopoli che conquistano il derby di alta classifica contro gli Angels Santarcangelo per 79-72 (parziali 25-15; 45-33; 75-54) e restano l’unica regina del girone: allungano a undici la striscia vincente, fermando quella dei rivali a quota 10, e mantenendo la vetta solitaria della classifica.

Una partita vibrante, davanti a un palazzo gremito (quasi 500 spettatori): dopo le scaramucce iniziali, a metà del primo quarto arriva il primo strappo e sono i Baskérs a darlo, con un paio di entrate veementi di Lorenzo Brighi che valgono il 15-9 del 7’. Dopo la prima sirena, però, arriva la reazione degli Angels, che sono riportano a contatto sul 29-23 (13’) con le scorribande di Goi e Giovannelli. Ancora una volta, però, Forlimpopoli trova le risorse per tenere botta: due magie di Matteo Bracci sono ossigeno, poi 5 punti filati di Fin ristabiliscono le distanze (37-27 al 16’). Prima dell’intervallo, ecco il nuovo parzialino dei padroni di casa che con i fratelli Bracci si portano fino sul +14.

Dopo la pausa lunga, ancora una volta sono i Baskérs a dare l’idea di poter allungare: un sontuoso Lorenzo Brighi, infatti, segna 7 punti filati al 25’ dando ai suoi il nuovo massimo vantaggio (+17, 56-39). Quando i ragazzi allenati da coach Alberto Serra sembrano affondare, ecco la reazione: con un volitivo Goi riescono a ristabilire le distanze alla sirena del 30’. Il copione sembra non cambiare negli ultimi 10’, con Lorenzo Brighi che martella il canestro gialloblù (11 punti nel quarto, per oltre 9’ è stato l’unico a segnare tra i locali). Ma ecco l’ultimo assalto: Rivali dà il ’la’, un solido Bedetti risponde, riportando i suoi a due possessi di distanza nell’ultimo minuto. A Goi, però, non riesce il canestro pesante del -4, così dalla lunetta i Baskérs scacciano i fantasmi, conquistando una vittoria di platino.

Tabellino Baskérs Chemifarma Forlimpopoli: Bocchini ne, Bracci M. 17, Galletti ne, Bracci J. 8, Fin 8, Rossi 2, Brighi A. 2, Brighi L. 26, Grassi 3, Sampieri 6, Ruscelli 6, Baldisserri ne. All.: Tumidei.