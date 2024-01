Come corre la Bcb. Fiorenzuola abbattuta: "Ma ora sarà più dura»

C’è stata partita sostanzialmente solo nel primo quarto, perché all’intervallo i due punti erano già in ghiaccio. Brianza Casa Basket inizia il 2024 come aveva terminato il 2023 e sale a quota 20 punti , a stretto contatto con le migliori. Meglio non si poteva chiedere a Nazareno Lombardi che ha già chiare le idee in vista del girone di ritorno. "Bisogna partire dalla grande consapevolezza che l’andata sia stato molto difficile e che il ritorno lo sarà ancora di più. Siamo di fronte a un campionato dal livello qualitativo altissimo. Tutte le squadre lotteranno con ancora più ferocia a caccia. Bisognerà impattare immediatamente con la giusta mentalità". La partita passa quasi in secondo piano, lo sguardo è già rivolto al futuro, ma quanto visto nei 40 minuti di domenica sera a Treviglio contro Fiorenzuola lascia ben sperare, a partire dall’avere rivisto in campo Andrea Loro, tra i migliori nelle primissime giornate ma che poi ha dovuto dare forfait per un problema di carattere fisico.

Emiliani già doppiati al 20’ (52-25) e margine mantenuto sostanzialmente uguale al 30’ (67-42) per il +25 finale che rispecchia alla perfezione quanto visto in campo. "Da dove nasce questa vittoria? Prima di tutto da un approccio iniziale all’insegna della grande qualità offensiva che ci ha permesso di costruire subito tiri aperti attraverso la condivisione del pallone. E lo testimoniano bene i 27 assist finali".

Ro.San.