Consorzio Leonardo Servizi e Lavori Quarrata cerca il primato a Borgomanero

A Borgomanero per chiudere in bellezza la seconda fase del campionato di serie B Interregionale. Con la qualificazione ai playoff in tasca, il Consorzio Leonardo Servizi e Lavori Quarrata (in dubbio Mongelli) non vuole abbassare la concentrazione: domani sera, giovedì 24 aprile, dalle 21 al PalaDonBosco di Borgomanero contro il College Basketball, insegue i 2 punti per chiudere il Play-In Gold al primo posto della classifica.

È coach Alberto Tonfoni a far comprendere quanto i suoi tengano alla vittoria. "I playoff sono l’obiettivo raggiunto, che ci dà tanta soddisfazione. È il terzo anno di fila che centriamo l’obiettivo che c’eravamo prefissati a inizio stagione. La notizia, però, è che in questa seconda fase siamo primi in graduatoria. Siamo quelli con il maggior numero di successi conquistati. Se vincessimo anche a Borgomanero, chiuderemmo primi da soli, avendo avuto una media di punti subiti di poco più di 60: un dato tecnico consolidato, importantissimo, che ci fa approcciare la terza fase, quella dei playoff appunto, con tanta energia e tanta voglia di continuare a divertirci e a far divertire i nostri tifosi".

Gianluca Barni