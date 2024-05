Conti dà il via alla festa di Ozzano: "Questa salvezza vale doppio"

Le imprese sono dell’umanità più tenace, alla stregua di muscoli e forza di volontà. E la storia recente dei New Flying Balls di coach Augusto Conti, reduci dalla clamorosa rimonta nella serie playout di serie B contro la Virtus Padova, si incastona nel basket bolognese come un’autentica pietra miliare. Così dallo 0-2 che sembrava aver squilibrato i biancorossi, già proiettati alla seconda e ultima fase-salvezza contro Vicenza, sono arrivate tre vittorie consecutive che hanno fatto esplodere la festa: nella ‘bella’ di mercoledì i ‘palloni volanti’ hanno ottenuto la permanenza nel terzo campionato italiano.

Coach, una serie che ha il sapore dell’impresa.

"Sono giorni in cui il telefono è un po’ bollente e mi sto rendendo conto solo ora di quello che abbiamo realizzato, non è una cosa che accade tutti i giorni nello sport. Abbiamo fatto piccoli passi, partita dopo partita e gara-cinque è stata di una solidità fuori dal comune".

Cos’ha pensato dopo lo 0-2?

"Ho ripetuto il mio mantra: dobbiamo migliorare giorno dopo giorno, a partire dagli allenamenti in palestra. Se ognuno di noi fa un passo avanti, dal semplice passaggio all’efficacia dei giochi, si cresce insieme e si ottengono i risultati".

Qual è stata la chiave?

"Il quarto quarto di gara-due: abbiamo eguagliato un record nazionale, realizzando 46 punti in 10’. Quella è stata la reazione che ha fatto sorgere i primi dubbi a Padova e noi abbiamo preso fiducia in vista delle due gare casalinghe. Eravamo letteralmente con le spalle al muro ed è emerso l’orgoglio: gara-cinque è stata una vera partita da playoff, dove ha vinto chi ha curato maggiormente i dettagli".

Avete in programma qualche festeggiamento?

"Abbiamo fatto festa in campo e negli spogliatoi e per ora è in programma una cena celebrativa".

Sa già che farà l’anno prossimo?

"Il primo passo è a livello più alto di me, con la società che si dovrà confrontare al suo interno e prendere la decisione e le linee guida per l’anno venturo. Dopodiché si parlerà con me. Io sono arrivato a novembre e intravedo la possibilità di fare bene a Ozzano, è un’eccellente realtà".

Come riassume questa stagione?

"Innanzitutto il livello si è molto elevato rispetto all’anno scorso: squadre che un anno fa potevano fare i playoff son retrocesse o hanno fatto fatica a salvarsi. Poi è altrettanto vero che quando le annate nascono storte non è semplice raddrizzarle".

Cos’è andato bene e cosa male?

"Abbiamo vinto contro le prime della classe che adesso si giocano la serie A. Forse è mancata continuità, ma hanno inciso tanto gli infortuni. Poi l’assetto della squadra è cambiato cammin facendo. Per come sono andate le cose questo risultato è un’impresa".

Adesso farà il tifo per Alberto con la sua Fortitudo?

"Certamente sì, seguirò la Fortitudo".