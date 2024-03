Coppa, Forlì eroica: Cantù ko, ora la Fortitudo. Super Cinciarini e Allen (con una gamba sola)

Unieuro Forlì

60

Cantù

59

UNIEURO FORLÌ: Allen 12 (3/3, 2/5), Cinciarini 16 (3/6, 3/9), Valentini 3 (1/5 da 3), Zampini 6 (2/3, 0/1), Tassone (0/2 da 3), Johnson 9 (2/4, 1/5), Pascolo 9 (3/5), Zilli 2 (1/2), Pollone 3 (1/2, 0/2), ZIlio ne, Radonjic (0/1, 0/1). All.: Martino.

ACQUA SAN BERNARDO CANTÙ: Baldi Rossi 11 (1/4, 3/6), Berdini (0/1), Nikolic 10 (3/7, 1/1), Nwohuocha ne, Tarallo ne, Clerici ne, Bucarelli 11 (1/2, 3/5), Hickey 10 (5/7, 0/3), Burns 1 (0/2, 0/1), Moraschini 9 (1/2, 1/5), Young 6 (2/8, 0/3), Cesana 1 (0/1 da 3). All.: Cagnardi.

Arbitri: Boscolo, Salustri, Martellosio.

Parziali: 17-9, 32-28, 47-44.

Note – T2: Forlì 15/26 (58%), Cantù 13/33 (39%); T3: Forlì 7/30 (23%), Cantù 8/25 (32%); TL: Forlì 9/18 (50%), Cantù 9/15 (60%). Rimbalzi: Forlì 45 (8 offensivi), Cantù 33 (5 offensivi). Uscito per 5 falli: Burns.

L’Unieuro la spunta su Cantù al fotofinish e si guadagna la finale di stasera (ore 20.45, diretta RaiSport) al PalaTiziano di Roma, dove sfiderà la Fortitudo. È stata una semifinale combattuta, giocata più di spada che di fioretto, in cui nessuna ha superato il 40% di realizzazione. Il 60-59 conclusivo è il prodotto di un match estremamente equilibrato, specie nella sua seconda metà. Sotto le plance (45-33 a rimbalzo) i biancorossi hanno compensato le 16 palle perse, di cui ben 7 nell’ultima frazione.

Il finale è stato vibrante. Forlì ha risposto ad Hickey rimettendo la testa avanti con Pollone e Johnson (57-56 a -3’40”), per poi non mollare più la presa. Negli ultimi 4’45” non segna più dal campo ma difende forte e non concede nulla. Il punteggio, così, si muove soltanto nell’ultimo minuto, dalla lunetta, con Pollone e Zampini: 60-56 a 18” dalla fine. Bucarelli non fa paura, ma poi Johnson fa 0/2 ai liberi e Baldi Rossi infila la tripla frontale: 60-59 con 4” ancora da giocare. Anche Cinciarini fallisce i due tiri in lunetta e Cantù può tirare per vincere, ma ‘pasticcia’ a metà campo e non riesce nemmeno a scoccare l’ultimo tentativo.

Forlì è scesa in campo con la maglia speciale dedicata alla coppa, una riedizione di quella della JollyColombani 1990, in versione scura. Ed è parsa subito particolarmente brillante. Solida a rimbalzo e sul pezzo nella metà campo avversaria, l’Unieuro imbastisce un parziale di 10-0 che la fa volare (17-7). Cantù si aggrappa a soluzioni personali che non trovano fortuna e resta a secco di canestri per 4’10”.

Nel secondo periodo Hickey rianima i suoi e trova più volte il -6. Ma l’Acqua San Bernardo continua a tirare male (28% prima dell’intervallo) e Forlì ritrova il +9. La partita potrebbe girare quando Allen sente riacutizzarsi il dolore alla caviglia che gli ha fatto saltare Luiss e Torino ed esce: falliti diversi buoni tiri che avrebbero potuto scavare il solco, Forlì fa i conti col rientro canturino (26-23, triple di Baldi Rossi e Bucarelli). Cinciarini prima della pausa lunga evita guai peggiori, ma al rientro dagli spogliatoi Cantù è pimpante. I lombardi trovano a loro volta un break di 0-10 che vale sorpasso e primo vantaggio (32-38) con grande brio.

Forlì stringe i bulloni, aggancia con due triple dei suoi due Usa e riprende le redini del match con un 8-0 (40-38, poi +4, 47-43). Momento delicato in avvio di ultimo quarto, quando l’Unieuro sembra pagare qualcosa sul piano fisico e torna di nuovo sotto con una sfuriata di Moraschini. Ma l’Unieuro ha mille vite e potrebbe averne tenuta qualcuna di scorta per oggi.