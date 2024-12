Coppa Italia A1 Donne In campo alle 18 a Sesto San Giovanni per il primo turno. L’E-Work prepara la corsa alla salvezza

Più che una partita, il preliminare di Coppa Italia sarà un ottimo allenamento per preparare la corsa alla salvezza. È giustamente questo l’obiettivo dell’E-Work, attesa alle 18 dal Geas Sesto San Giovanni nel primo turno della coppa nazionale (diretta streaming su LBF Tv). Una gara ad eliminazione diretta che vedrà la vincente affrontare domenica prossima Castelnuovo Scrivia, vittoriosa ieri con Battipaglia, sfida che metterà in palio la semifinale con Venezia.

Le faentine sono ancora galvanizzate dal successo con Brescia che ha ridisegnato la loro classifica, mettendole quasi al sicuro dalle ultime due posizioni e facendole ambire alla salvezza diretta che porterebbe anche ai playoff. La corsa è con San Martino di Lupari, Brescia e Sassari (solo una delle quattro giocherà i playout) e visto che il 12 e il 19 gennaio ci saranno proprio le gare con sarde e campane, quella di oggi sarà una sorta di prova generale per arrivare al meglio a questi spareggi salvezza.

"La Coppa Italia è un’ottima occasione per non perdere il ritmo gara – sottolinea coach Paolo Seletti – e un momento per sperimentare alcuni strumenti tattici che ci saranno utili negli scontri diretti del girone di ritorno, come il pressing e la difesa a zona. Inoltre darò minuti alle giovani che ne hanno più bisogno come Fantini, Brzonova, Cappellotto e Turel per farle confrontare contro una squadra di prima fascia che occupa il quinto posto. Non pensiamo quindi al nostro avversario: dobbiamo concentrarci soltanto su di noi".

In Lombardia, oltre alla migliore Parzenska della stagione, si è vista una squadra che non ha mai mollato e che è stata brava a reagire da un periodo negativo. "Dal lato emotivo contro Brescia abbiamo dato buone risposte, ma ora bisogna confermarsi e soprattutto migliorare sotto alcuni aspetti come limitare le palle perse. La classifica dice che ci possiamo giocare la salvezza contro squadre che sulla carta sono superiori a noi, ma per farlo dovremo essere pronti a lottare per quaranta minuti. L’ottavo posto, ovvero i playoff, sarebbe un risultato inaspettato e faremo di tutto per raggiungerlo".

l.d.f.