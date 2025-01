Coppa Toscana. Final Four molto amara. Per la Gea troppi errori

Prosegue il momento negativo della Gea. I ragazzi di coach Marco Santolamazza, impegnati nella semifinale delle final four di Coppa Toscana di Divisione 1, hanno ceduto 89-72 contro Valdelsa Basket. Si è quindi fermata subito la corsa dei biancorossi che da dicembre hanno inanellato una serie di prestazioni sottotono.

Edoardo Furi e compagni erano arrivati all’atto conclusivo della manifestazione di apertura della stagione, sfruttando a dovere il fatto di essere testa di serie, dopo aver vinto il campionato 2023-2024. La Gea aveva messo al tappeto nell’ordine Vela Viareggio (83-68), Valdicornia Venturina (90-86) e Paolo Nesi Poggibonsi (85-83 dopo un tempo supplementare). Le finals di Coppa erano l’occasione per ritrovare la giusta condizione in vista della ripresa del campionato di Divisione 1, fissata per sabato sul campo della Laurenziana.

Per i biancorossi c’è stato un approccio alla partita sbagliato, visto che il primo quarto si era chiuso 35-16 in favore del Valdelsa, abile a sfruttare i troppi passaggi a vuoto della formazione di Santolamazza, che comunque aveva provato a rimanere in partita giocando un secondo quarto quasi perfetto e ricucendo lo strappo fino al 47-41.

Le energie spese nel secondo quarto però si sono fatte sentire e nel terzo quarto i senesi hanno nuovamente allungato 67-54, lasciando alla Gea le briciole, ovvero solo 7 punti segnati. Poi nel quarto tempo la gestione della partita ha portato la Gea a chiudere in affanno non riuscendo più a recuperare.

GEA: Scurti 6, Ignarra 2, Furi 22, Biagetti 5, Romboli 9, Mazzei, Liberati 8, Ense 10, Mari 11, Baccheschi.

VALDELSA: Ciompi 6, Bruni 15, Ceccatelli 1, Noviello 6, Cucini 16, Capaccio 3, Di Renzo 7, Moroni 9, Iozzi 13, Peruzzi, Bartoli 2, De Giuli 16.