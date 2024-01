Coppa Toscana, il trionfo del Costone. Trenta minuti per scardinare la Fides

FIDES MONTEVARCHI

59

COSTONE

72

FIDES MONTEVARCHI: Bernini F., Francini, Pedicone 13, Hasanaj 7, Caponi 9, Sereni T. ne, Dainelli, Bernini L. ne, Zacchigna 18, Bonciani 2, Sereni F. 2, Malatesta 8. Coach: Paludi.

COSTONE: Brocco ne, Banchero 2, Tognazzi, Ceccarelli, Radchenko 10, Terrosi 6, Banchi 13, Zeneli 6, Piattelli ne, Ondo Mengue 11, Bruttini 6, Nasello 18. Coach: Tozzi.

Arbitri: Baldini, Delliallisi.

Parziali: 18-22, 36-37, 48-51.

SIENA – Trionfo Costone in Coppa Toscana. Battuta la Fides Montevarchi per 72-59 al termine di una bella finale, intensa e vibrante per trenta minuti, cioè il tempo che hanno impiegato i ragazzi di coach Tozzi per scardinare le arcigne difese valdarnesi. La vittoria porta la firma di Nasello, decisivo nei momenti clou del match e giustamente nominato mvp delle final four. Ma la Coppa è un successo che premia tutti gli sforzi del collettivo costoniano, bravo a venir fuori in una partita tesa e complicata. Come del resto è tipico delle finali. Una vittoria che premia anche gli sforzi della società che ha allestito una squadra forte e meritatamente vincente nelle finali del torneo organizzate in casa.

La cronaca del match vedeva un avvio di partita caratterizzato subito da un continuo botta e risposta tra le squadre. Erano Banchi e Nasello a rompere il ghiaccio, ma la Fides Montevarchi rispondeva con un parziale di 7-0 cui faceva seguito un immediato contro-break costoniano. Ne veniva fuori un primo quarto (chiuso in leggero vantaggio dal Costone, +4) in cui le squadre si equivalevano soprattutto per effetto di buone giocate offensive che mettevano in ritmo entrambi gli attacchi.

Nel secondo quarto la squadra di coach Tozzi soffriva i raddoppi e recuperi impostati da coach Paludi. Risultato? Era un ispirato Zaccigna a trovare il canestro del sorpasso dei valdarnesi (29-28) a metà periodo. Rispondeva Ondo Mengue con un gioco da 3 punti ma Hasanaj impattava subito la partita. Insomma, tutto confermava e non alternava l’assoluto equilibrio di una prima metà di partita che si chiudeva con il minimo vantaggio in favore del Costone: +1.

Nel terzo quarto era la Fides a stringere le maglie della propria difesa e ad abbassare il ritmo, facendo perdere brillantezza al Costone. Il periodo era piuttosto contratto e teso, dove si sbagliava molto al tiro e dove la tensione si faceva sentire. Montevarchi arrivava anche sul +3 ma nell’ultima azione era Banchi in contropiede a regalare il +3 al Costone. Qui l’equilibrio era destinato a rompersi: Nasello metteva in ritmo prima Radchenko e poi Ondo Mengue e, con un break di 7-0, il Costone volava sul +10. Era la svolta della partita. Terrosi realizzava la tripla del +13 che faceva mettere in ghiaccio lo champagne ai gialloverdi. Montevarchi cercava di non mollare ma le energie non c’erano più. E il Costone poteva far festa per il primo trofeo messo in bacheca dalla società della Piaggia in questa stagione.

AF