Coppa Toscana per la Sibe. L’Union a casa dei Dukes

E’ tempo di tornare a parlare di basket giocato. Subito protagonisti i Dragons, che domani e dopodomani saranno alle Final Four di coppa Toscana – Trofeo Alfredo Piperno al Pala Orlandi di Siena. La Sibe Gruppo AF Prato domani alle 17.30 giocherà la sfida di semifinale contro Montevarchi. In caso di vittoria i pratesi poi affronteranno, domenica alle 20 nella finalissima che mette in palio il trofeo, la vincente dell’altra semifinale fra Costone Siena e Valdisieve Basket. Proprio per questo per i Dragons il campionato di serie C riprenderà invece mercoledì prossimo, in trasferta sul parquet della Folgore Fucecchio. "Purtroppo la nuova palestra che dovrebbe ospitare anche il basket non è ancora pronta e si è persa l’occasione di ospitare a Prato queste final four, dopo che in estate la mancanza di un impianto a norma ci aveva impedito di giocare la serie B – commenta Marco Pinelli, allenatore dei Dragons – . Arriviamo a questa sfida dopo il ko incassato in campionato contro Montevarchi. La prima parte di stagione è stata più che positiva, se consideriamo i due infortuni gravi a Smecca e Pacini e l’emergenza alluvione che ha influito inevitabilmente sui nostri allenamenti in quel periodo e ci ha portato a tre delle quattro sconfitte incassate fino ad ora. Il campionato rimane la nostra priorità, anche se non giocheremo certo la coppa per perdere. Magari farò un po’ di turn over".

L’obiettivo primario dei Dragons è chiudere la prima fase nelle prime quattro classificate, per andare a giocarsi la fase ad orologio con le prime 4 classificate del girone B e poi provare a rientrare nelle 4 squadre che si giocheranno le final four per il salto di categoria. Dopo aver chiuso il 2023 con una bella vittoria anche per l’Union Basket Prato targata Gruppo Sim Tel è tempo di tornare a fare i conti con la stagione in corso. Domenica (fischio di inizio alle 18.30) i ragazzi allenati da coach Paoletti andranno a far visita ai Dukes San Sepolcro per disputare la quarta giornata di ritorno della prima fase di serie C maschile. Un test importante per i pratesi, che hanno avuto due settimane di tempo per assimilare gli schemi del nuovo tecnico, arrivato a fine novembre per sostituire coach Mazzuca.

L. M.