Coppa Toscana serie D. Asciano conquista il Trofeo Franco Bugliesi

AD. BASK. ASCIANO

64

U.S. AFFR. FIRENZE

55

(19-5, 32-28, 44-41)

ADVINSER BASKET ASCIANO: Losigo R. 1, Losigo L. 6, Monnecchi 5, Gazzei 6, Falcai 10, Falchi L. 9, Carapelli 4, Falchi R. 11, Mini 12, De Marco n.e., Badolato n.e., Ciacci n.e. Allenatore: Totaro, vice Allenatore: Benocci.

ASCIANO – Il Basket Asciano ha fatto la storia. Per la prima volta dalla sua fondazione la società delle crete è riuscita a mettere in bacheca un trofeo importante. La formazione biancoblù guidata da coach Filippo Totaro ha infatti vinto la Coppa Toscana Trofeo Franco Bugliesi 2023/24, competizione riservata alle formazioni di Divisione Regionale 1, grazie al successo in finale sui padroni di casa dell’Affrico Firenze. È stata una ’due giorni’ entusiasmante per il team delle crete che sabato in semifinale ha avuto ragione al fotofinish dei Carrara Legends (45-43 il punteggio). Domenica la finalissima contro i padroni di casa dell’Affrico, società organizzatrice dell’evento. Un match seguito in trasferta da tantissimi tifosi che hanno sostenuto a gran voce la propria squadra. La partita è stata un crescendo di emozioni con la Advinser che è partita fortissimo toccando i 15 punti di margine. I fiorentini però, da squadra forte e solida quali sono (attualmente capolista del girone C) sono pian piano entrati in partita portandosi anche avanti nel quarto finale. L’Asciano però ha avuto il merito di non mollare mai piazzando il parziale decisivo negli ultimi minuti di gioco e alzando al cielo con capitan Falcai il meritatissimo trofeo.