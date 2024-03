Corsa playoff, Rbr non può fallire. Casale nell’orologio sta deludendo

Domani, con i risultati di tutte le altre ancora una volta già noti, Rbr non potrà sbagliare. C’è Casale Monferrato al Flaminio e il pensiero di tutti va ai due punti necessari a una classifica che non ammette soste, pena il mancato raggiungimento dei playoff. La Novipiù viaggia nelle zone basse del girone verde e cerca di evitare la retrocessione diretta ben sapendo che, in ogni caso, i punti da portarsi dietro ai playout sarebbero al momento molto pochi. Piemontesi a quota 12 come Agrigento, con Latina a 10 e un contenzioso coi laziali che è arrivato al Collegio di garanzia dello sport del Coni (decisione il 5 aprile), dopo che la Corte Sportiva d’appello della Fip aveva ribaltato il 20-0 a favore di Monferrato nello scontro diretto (il nodo sono gli atleti di formazione italiana a referto). C’è tanto in ballo, ma altrettanto domenica.

Nell’orologio la Novipiù ha vinto solo con la Fortitudo, rimediando per il resto cinque sconfitte. L’attacco risponde comunque bene (78.7 segnati di media nelle ultime sei), la difesa invece è la quarta peggiore tra le 24 squadre di questa seconda fase (82 subiti). Nel girone verde il trend non era dissimile, con l’attacco a segnarne 79.6 e la difesa a subirne 85. È fisicamente davvero tosto, il quintetto dei piemontesi. Tutti giocatori di stazza, anche gli esterni. Il play è Andrea Calzavara, 23enne di 1.95 cresciuto nelle giovanili di Varese, capace di andare in doppia cifra di media in regular season (11 punti con 4 rimbalzi e 4.8 assist) e di aumentare il rendimento nell’orologio (14.2 punti col 44% da due e il 50% da tre). Con lui, a produrre tanto sono i due americani.

Specialmente il play-guardia C.J. Kelly, top scorer di squadra nel girone verde (19.6) e anche nelle ultime sei partite (17.2). Occhio a questa combo-guard atletica e aggressiva e anche all’ala piccola Dalton Pepper, che assieme a Kelly si divide equamente 16 triple tirate a partita, non pochissime. Pepper (17.4 nella prima fase e 13.7 nella seconda) dà anche una grossa mano a rimbalzo e può cambiare su parecchi giocatori. La coppia di lunghi del quintetto è composta da Niccolò Martinoni e Abdel Fall.

Il primo è un 2.03 che regala un buon contributo a livello di punti (13) e che nel verde è stato anche il miglior rimbalzista di squadra (7.2). Il secondo è un centro di 2.02 che ha sfiorato la doppia cifra e che è spesso un fattore. Nella rotazione ridotta di coach Cova, subentrato poche settimane fa a Di Bella, c’è soprattutto un elemento che si alterna tanto coi titolari: è Tommaso Fantoma, guardia-ala del 2003 che nella fase a orologio infila 9.2 punti a partita col 64% da due. Rbr deve fare attenzione alla Novipiù, l’obiettivo è quello di conservare un sesto posto preziosissimo e non cadere in scivoloni imprevisti che potrebbero fare un piacere alle inseguitrici.

Loriano Zannoni