Cortese super: Ozzano va. Il Bologna 2016 finisce ko

Dopo aver ritrovato la retta via grazie alle due chiassose vittorie consecutive ai danni di Reggio Emilia (62-85) e Cernusco (74-49), quinta giornata di Interregionale (division C) dal sapore amaro per il Bologna 2016 di coach Giovanni Lunghini, che sprofonda sul campo della Sansebasket Cremona 86-67 (19-17; 40-37; 60-50), consegnando il primo referto rosa della stagione alla compagine lombarda.

Dei rossoblù delle ultime due settimane questa è stata senz’altro la versione più adombrata mentalmente e improduttiva nella metà campo offensiva: le statistiche che maggiormente hanno penalizzato capitan Lorenzo Guerri e compagni sono state il 42 percento nel tiro da due (13/31) e i troppi rimbalzi concessi (30 a 22 il differenziale). A questo va aggiunto un approccio difensivo troppo incerto che ha favorito le scorribande di Zampolli e Belloni (20 punti a testa) e una generale comodità nelle conclusioni da sotto. Sabato prossimo alle 20,30 Bologna è chiamata al riscatto sul campo di Bergamo per riprendere prontamente il filo del discorso e declassare l’ultima sconfitta a semplice sbandata.

Umori opposti invece nella division E, con il secondo successo consecutivo e in trasferta dei New Flying Balls di coach Matteo Lolli, che tornano da Porto Recanati con un prezioso e soffertissimo 71-80 (20-22; 40-40; 62-63) che vale il sesto punto in graduatoria.

Una vittoria che arriva dopo un testa a testa lunghissimo (18 gli avvicendamenti) che solo nel finale ha dato ragione ai biancorossi, bravi negli ultimi 80’’ a innescare il sorpasso definitivo con Ranuzzi (17 punti), Myers (14) e Piazza (8), magistralmente assistiti dall’mvp ‘Riky’ Cortese (21).

Per Ozzano duepunti in cassaforte di grande prestigio, su un parquet difficile da espugnare e contro una delle candidate ai piani più alti del girone: vien da sé che morale e consapevolezza di gruppo si stanno via via rafforzando dopo un inizio di stagione più incerto. Ma vincere una gara punto a punto, la seconda consecutiva, non può che preparare il terreno nel migliore dei modi in vista della sfida casalinga di sabato alle 21 contro il Bramante Pesaro.