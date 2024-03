Cortesi: "Ferrara può farcela. La mia Argenta punta al salto"

Secondo in classifica con la sua Cestistica Argenta in Divisione Regionale 1, ma con due gare in meno rispetto alla capolista Budrio, Simone Cortesi ha l’opportunità di guadagnarsi la promozione in C a 39 anni per coronare una carriera che lo ha visto giocare anche ad alti livelli, in particolare a Ferrara negli anni della rinascita post Basket Club. L’ala reggiana viaggia a 12.9 punti di media a partita ed è il miglior marcatore dei suoi in un campionato decisamente livellato verso l’alto rispetto agli anni precedenti. "Siamo dove volevamo essere – analizza Cortesi –, l’esperienza dell’anno scorso è servita ai tanti ragazzi che abbiamo in squadra per comprendere la differenza tra un campionato senior e le giovanili, ora il gruppo è maturo grazie anche al lavoro fondamentale di staff e società. L’obiettivo è quello di arrivare fino in fondo, sappiamo che non sarà facile, anche perché la formula non ci metterà davanti i classici playoff ma una final four dove ci giocheremo tutto in due partite secche. La pallacanestro a volte è fatta di episodi, ma noi in ogni caso ci proveremo". 36 punti in 21 partite per Argenta, che potenzialmente può scavalcare Budrio in vetta alla classifica: al terzo posto una 4 Torri reduce da dieci successi di fila. "La rivalità coi granata c’è – spiega Cortesi –, all’inizio hanno fatto fatica essendo una squadra nuova che doveva conoscersi e amalgamarsi, ma ora stanno vivendo un buon momento. Hanno giocatori esperti, saranno sicuramente un osso duro per noi".

Cortesi ha assistito alla Bondi Arena pure a qualche partita di Ferrara Basket, lui che è ex sia dei colori biancazzurri – in Serie C Gold – sia di quelli biancoverdi in epoca Mobyt. "Il cambio di allenatore ha sicuramente dato al gruppo un qualcosa in più rispetto alla gestione precedente, la crescita è stata esponenziale nonostante il passo falso di domenica a Gardone. Ferrara può contare su un organico da categoria superiore e se arriva ai playoff in ottima condizione deve essere temuta da tutti".

Jacopo Cavallini