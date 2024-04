Costone ad Agliana per chiudere i conti. Riccardini: "Una doppia opportunità"

Chiudere i conti e qualificarsi per la finale. È questo l’obiettivo del Costone nella trasferta di Agliana, al PalaCapitini, dove questa sera alle 18 va in scena gara-3 delle semifinali playoff (Deliallisi e Barbanti gli arbitri). Dopo le due vittorie riportate al PalaOrlandi, la squadra guidata da coach Maurizio Tozzi va alla ricerca di un nuovo successo, quello che regalerebbe la qualificazione alla finale. Attenzione però a non sottovalutare l’orgoglio di Agliana e le difficoltà di un palasport in cui non è mai semplice giocare. Basti ricordare che, in poule promozione, la partita si decise solo all’ultimo tiro in favore per il Costone, grazie ad una bomba in extremis di Banchi. "Mantenere il fattore campo in una serie al meglio delle cinque è di fondamentale importanza e averlo fatto ci fa ben sperare per il prosieguo dei playoff". È iniziata così la consueta presentazione della vigilia affidata alle parole del vice-coach del Costone, Riccardo Riccardini. "Abbiamo due possibilità per chiudere il conto in trasferta – ha proseguito il tecnico gialloverde –, ma sappiamo perfettamente che i nostri avversari tra le loro mura amiche sono ancora più pericolosi. Ci aspettiamo una gara dura, con i ragazzi di coach Gambassi che si giocheranno il tutto per tutto per allungare la loro stagione. L’obiettivo, a questo punto, diventa chiudere la serie in tre gare – ha aggiunto ancora Riccardini –, anche perché ci permetterebbe di tirare il fiato. Arriviamo a questa sfida in fiducia, con i ragazzi che stanno bene, ma certo non è ancora il momento di rilassarsi. Un avversario diventa ancor più pericoloso quando si trova spalle al muro, ed è questa la situazione in cui si trova Agliana che può solo vincere. Sarà necessario migliorare le percentuali di tiro e mantenere l’approccio difensivo che abbiamo mostrato in queste due gare – ha concluso Riccardini -. Ed è quello per cui abbiamo lavorato in questi giorni". "Nonostante sia una partita da dentro fuori, dovremo giocare con lucidità".

Questa, invece, sul fronte opposto, la presentazione del coach di Agliana, Giulio Gambassi. "Creare buoni tiri sperando che le percentuali siano migliori rispetto a mercoledì – ha detto coach Gambassi -: solo così avremo qualche opportunità di scardinare la difesa di Costone. Difensivamente dovremo ripetere l’attenzione messa nelle precedenti gare, continuando a non concedere extra-possessi. Proveremo a dare tutto per allungare la serie e ci aspettiamo che il pubblico ci aiuti. Questi ragazzi si meritano un Capitini gremito e, se dovesse essere l’ultima, si meritano un grande applauso per la fantastica stagione".

AF