Costone avanti 2-1: il match-point per il titolo è a portata di mano

C’è grande entusiasmo in casa Costone dopo l’importante vittoria in gara 3 della serie-derby di finale play-off con la Mens Sana: un successo che ha consegnato alla squadra di coach Maurizio Tozzi non solo il nuovo vantaggio nella serie ma anche il primo match-point per aggiudicarsi il campionato, nell’incontro che si disputa domani sera al PalaEstra (ore 20,45). La vittoria in viale Sclavo ha messo in mostra tutta la forza del Costone, squadra costruita l’estate scorsa per tentare di vincere il campionato e che adesso vede da vicino lo striscione del traguardo, distante una sola vittoria. "One more", dicono gli americani. Ed è in pratica lo stesso concetto ripetuto a caldo da Radchenko al termine di gara 3: "Dobbiamo replicare la stessa prestazione – ha detto -, poi si vedrà". L’ala ucraina è stato il grande protagonista dell’incontro, con 17 punti e altrettanti rimbalzi. Sugli scudi anche Leonardo Ceccarelli, autentico uomo della provvidenza con 12 punti messi a referto, nella serata storta di un Banchi non apparso al top della condizione fisica. Sono Radckenko e Ceccarelli gli uomini copertina: due elementi raramente scelti nel quintetto base da coach Tozzi nel corso di stagione ma che, proprio questo, sono la testimonianza della profondità e della qualità assoluta del roster costoniano. Un fattore assolutamente decisivo, questo, per permettere ai gialloverdi di tornare nuovamente in vantaggio nella serie, unito alla consueta super difesa di squadra. È quindi con l’apporto importante delle proprie individualità che il Vismederi sta avvicinandosi a grandi passi verso la vittoria del campionato. Basti pensare anche alle prestazioni dei vari Zeneli, Terrori e Bruttini. Il primo è stato autore di una prova nervosa, anche caratterizzata da brutti battibecchi col pubblico mensanino. Ma alla fine i suoi canestri sono stati importanti, specialmente quelli dall’arco, per ricacciare indietro la Note di Siena. Un discorso che vale anche per Terrori: 1/7 da tre in gara 3 ma autore della tripla quasi decisiva a 3’ dalla fine. ‘Quasi’ perché il canestro della vittoria porta la firma di capitan Gigi Bruttini: è stato lui a suggellare il successo del Costone a 17’’ dalla fine, al termine di una serata non brillantissima e caratterizzata anche da problemi di falli. Ma, quando contava, la sua mano non ha tremato e ciò fa di lui un giocatore forte e decisivo. Al pari di molti suoi compagni di squadra.

AF