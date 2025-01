Costone Black out finale con San Miniato

COSTONE 73 SAN MINIATO 76

COSTONE: Brocco ne, Massari ne, Radchenko 3, Nasello 14, Paoli F. 6, Paoli M. 9, Banchi 6, Zeneli 11, Bruttini, Bastone 18, Torrigiani 6. Coach: Belletti.

SAN MINIATO: Malvolti ne, Ermelani, Caglio 23, Metsla 4, Menconi 27, Scardigli, Godano ne, Re 14, Ek ne, Granchi ne, Ndour 3, Cravero 5. Coach: Martelloni.

Arbitri: Rossetti, Cavasin.

Parziali: 25-23; 46-36; 58-48.

SIENA - La più beffarda delle sconfitte. È quella che ha subìto il Costone contro San Miniato: 76-73 il punteggio in favore degli ospiti, capaci di ribaltare la partita negli ultimi 5’ dopo che il Vismederi aveva toccato anche i 15 punti di vantaggio a metà del quarto periodo. Una sconfitta molto simile a quella subita all’andata e che rimanda l’appuntamento dei gialloverdi con la matematica certezza di accedere alla poule promozione.

Era il Vismederi a dimostrarsi più motivato e brillante sin dall’inizio: la partita è stata affrontata con grande impatto dalla squadra di coach Belletti che ha avuto la bravura di costruirsi un vantaggio arrivato alla doppia cifra a fine primo tempo.

In difesa il Costone faceva vedere le cose migliori. Dieci punti di vantaggio erano anche il dato medio di tutto il terzo periodo, nonostante un iniziale riavvicinamento di San Miniato che sfruttava nel pitturato la verticalità di Ndour (anche se ben arginato da Torrigiani) o qualche iniziativa di Re e Menconi. Il Vismederi era però più lucido e tonico. Bastone colpiva con la consueta costanza, ma dalla panchina usciva anche un Radchenko propositivo.

Il +10 Costone con cui si inaugurava l’ultimo periodo era il viatico per un ulteriore allungo: Bastone e Torrigiani mettevano la firma sul +15 a meno di 7’ dalla fine. Nei due minuti successivi si accendeva San Miniato che rifilava al Vismederi un parziale di 10-0. San Miniato entrava in striscia con i suoi tiri folli presi anche da distanze siderali e raggiungeva la parità sul 71-71 a 1’ dalla fine.

Il match si decideva negli ultimi secondi: Banchi sbagliava in penetrazione e dalla parte opposta Nasello franava su Menconi mentre tirava da 3 concedendo i liberi che l’ex Mens Sana fissando il risultato sul definitivo 76-73. C’era spazio per un ultimo tiro con meno di 2“ sul cronometro. Ma Filippo Paoli non aveva fortuna.