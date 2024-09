Costone, Bruttini ha grande fiducia: "Ottimo lavoro: sensazioni positive"

"Siamo partiti con un grande lavoro. Ci sono sensazioni positive. Vedo negli occhi dei miei compagni la voglia di fare bene, di stare insieme e di divertirsi. Credo siano gli elementi più importanti da mettere in campo subito all’inizio di una nuova stagione".

Ha parlato così il capitano del Vismederi Costone Luigi Bruttini (nella foto) alla vigilia della prima amichevole dell’anno per la squadra allenata dal neo-coach Michele Belletti. Un impegno molto probante contro una squadra di Serie B come la Herons Montecatini: un test per mettersi alla prova con avversari addirittura di categoria superiore. Un modo di allenarsi per cercare di alzare ulteriormente l’asticella del livello tecnico di chi si ha di fronte, in attesa delle altre amichevoli contro le pari grado che affronteranno la B interregionale. "Rispetto allo scorso anno c’è un salto di qualità notevole – ha detto Bruttini -. Anche in questa pre-season è normale che l’intensità e la mole di lavoro siano maggiori. Vediamo poi quelli che saranno i veri valori delle squadre in campo: le prime amichevoli saranno molto indicative in tal senso". Per Luigi Bruttini, quello che sta per iniziare è il 19esimo campionato consecutivo al Costone: il cestista senese rappresenta molto più che una bandiera per i colori gialloverdi e il suo punto di vista è molto indicativo per contestualizzare anche i cambiamenti che ci sono stati a livello di roster nell’estate costoniana. "Il gruppo è la ricetta segreta a tutti i livelli – sottolinea capitan Bruttini -: creare un grande gruppo è alla base di ogni sport di squadra, l’anno scorso ce l’abbiamo fatta, speriamo di riuscire a fare qualcosa di simile anche in questa stagione. Nutro una fiducia totale nei confronti della società e dello staff tecnico – ha proseguito -. Immagino che il loro lavoro si sia particolarmente concentrato nell’individuare profili simili rispetto a quelli di chi ci ha lasciato, soprattutto dal punto di vista umano. Quindi le mie sensazioni mi dicono che non ci sarà da faticare troppo per restare tutti uniti". Bruttini ha già un’esperienza in Serie B: al tempo si chiamava DNB e il "suo" Costone (allenato da Marco Collini) orbitò in quella categoria nella stagione 2012/2013. "Rispetto al "Gigi" di 10 anni fa mi sento un giocatore diverso – ammette Bruttini -: sono molto meno istintivo. Oggi c’è più ragionamento e, anche per forza, bisogna essere utili in campo in tanti altri modi. Vediamo – ha poi concluso – di riuscire anche quest’anno i valori che riusciremo a mettere in campo".

