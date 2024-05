Costone Costretto alla Sfida al PalaEstra: Una Finale da Vincere

Un esame di maturità, una vera e propria prova del fuoco. È quello che deve affrontare il Costone al PalaEstra, in un ambiente caldissimo ed al cospetto di un pubblico sì "concittadino" ma che fa il tifo per l’altra squadra. È lo scoglio più duro da superare per i ragazzi allenati da coach Maurizio Tozzi che, con la sconfitta in gara 2, hanno visto interrompersi a 12 la striscia di vittorie consecutive e, soprattutto, sono stati "scippati" dalla Mens Sana del vantaggio del fattore campo. "Veniamo da una sconfitta, ma ora l’importante è evitare di fare drammi inutili e rimanere tranquilli". Parole di Riccardo Riccardini (nella foto), vicecoach del Vismederi Costone, a cui, come da tradizione, è affidata la presentazione dei match dei gialloverdi. "Siamo in una finale, è normale ritrovarsi a giocare contro una squadra forte – ha detto ancora Riccardini -. Già prima di mercoledì era palese che sarebbe stata una serie impegnativa: ora andremo al PalaEstra sapendo che, pur non avendo dalla nostra il fattore campo, abbiamo tutte le carte in regola per vincere". In gara 2 a far male ai gialloverdi sono stati i quintetti piccoli scelti da coach Betti che hanno accelerato il ritmo e aumentato il numero dei possessi, in maniera decisamente più congeniale ai biancoverdi. Da questo punto di vista il Costone dovrà far qualcosa, per giocare quanto più possibile con le difese schierate e far valere la propria fisicità oltre che un maggiore tasso tecnico. "In questi pochi giorni che abbiamo avuto a disposizione abbiamo cercato di sistemare le cose che non sono andate come volevamo, partendo dall’atteggiamento in difesa fino alla ricerca del miglior tiro in attacco", ha detto ancora Riccardini, in riferimento anche alle basse percentuali al tiroavute dal Costone in gara 2. "Al PalaEstra giocheremo in una cornice speciale, siamo consapevoli che avremo intorno a noi un grande pubblico – ha spiegato poi Riccardini –. Tutto questo non può che essere uno stimolo ulteriore. Andremo in campo per vincere – ha concluso –, lo dobbiamo a noi stessi e soprattutto a tutte le persone che ci hanno seguito e che anche a questo appuntamento saranno sugli spalti"

AF