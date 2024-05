Costone e Mens Sana: da domani si fa sul serio. Il biancoverde Prosek accende il derbyssimo

È la vigilia dell’attesissima gara 1 del PalaOrlandi tra Vismederi Costone e ‘Note di Siena’ Mens Sana. Una sfida che mette di fronte la fortissima formazione di coach Maurizio Tozzi contro quella di Paolo Betti, che ha fatto un percorso importante pur senza partire con i favori del pronostico ad inizio stagione. Un crescendo notevole che l’ha portata in finale dopo una serie infinita e molto equilibrata contro una coriacea San Vincenzo. "La squadra sta bene e viene da un momento positivo visto che abbiamo raggiunto la finale e domani inizieremo la serie contro il Costone". Così prima dell’allenamento di ieri sera il centro italo ceco Gianluca Prosek (nella foto) ai microfoni dei canali social del club di Viale Sclavo. "Sarà una bella finale, la aspettiamo tutti e penso che ci stiamo preparando bene. Sicuramente arriveremo molto carichi pur consapevolezza che affrontiamo un avversario forte". Le due sfide stagionale tra le formazioni senesi vedono il Costone sul 2-0 seppur in due gare molto diverse l’una dall’altra. "Dovremo evitare di ripetere l’avvio della gara della poule promozione giocata al PalaOrlandi ma essere più aggressivi e concentrati da subito – ha proseguito Prosek memore del netto ko di due mesi fa a Montarioso -. Stiamo lavorando su questo e proveremo a portarla a casa anche se non sarà facile. Abbiamo dimostrato che quando andiamo sotto sappiamo riemergere come nelle prime due gare casalinghe contro San Vincenzo quando poi siamo riusciti a spuntarla in entrambi i casi. Ma sappiamo anche che il Costone ha un roster molto importante ed esperto, davvero ottimo, ma non abbiamo paura e vogliamo provare a dare il massimo". I tifosi della Mens Sana che potranno entrare al PalaOrlandi saranno molto pochi rispetto a quanti sono in casa ma Prosek sente comunque l’affetto della gente e non vede l’ora di giocare di nuovo davanti ai propri supporters. "Sappiamo che molti dei nostri tifosi non potranno essere presenti ma sono felice di sapere che in tanti verranno al PalaEstra per vedere la partita dal maxischermo – ha concluso il numero 35 della Note di Siena’ Mens Sana -. Anche se non saremo li sono sicuro che ci daranno tanta energia. Non vediamo l’ora di giocare gar a3 davanti alla nostra gente ma prima pensiamo alle due sfide che ci aspettano in casa del Costone".

Guido De Leo