Costone e Mens Sana: l’ora della verità. Alle 18 al PalaOrlandi c’è il derbyssimo

Costone-Mens Sana, ci siamo! Va in scena questa sera alle 18 il primo atto dell’attesissima serie di finale playoff: un derby senese che deciderà il campionato di Serie C, a queste latitudini non si poteva veramente chiedere di più. Saranno Natucci e Pampaloni gli arbitri di gara-1 che si gioca in un PalaOrlandi esaurito da giorni. È l’epilogo del campionato in cui tutta la Siena della pallacanestro sperava. Ci arriva con la propria forza dominatrice il Costone, squadra costruita in estate per cercare di vincere e che, dopo un cammino sempre di testa, vuole mettere la ciliegina sulla torta di una stagione in cui ha sempre espresso tutto il suo valore e un buonissimo gioco, frutto del grande lavoro impostato da coach Maurizio Tozzi. Ma anche la Mens Sana arriva con grande entusiasmo alla finale. Un traguardo raggiunto una costante crescita dimostrata dalla squadra di Paolo Betti, allenatore rivelazione dell’anno, così come i suoi ragazzi: partita con l’obiettivo di salvarsi, la Mens Sana ha prima vinto il proprio girone e poi ha mantenuto un piazzamento playoff con vantaggio del fattore campo nella seconda fase. Fattore di importanza decisiva nella semifinale vinta alla bella con San Vincenzo, dove l’apporto del tifo mensanino è stato determinante (così come per tutta la stagione). Anche il Costone ha vinto il proprio girone nella prima fase, poi ha ingranato una marcia pressoché inarrestabile dalla poule promozione in poi: compresi i playoff, a oggi è arrivata a 11 (ed è ancora aperta) la striscia di vittorie consecutive della squadra della Piaggia. Chi vincerà? I favori sono dalla parte del Costone, nonostante nelle ultime ore rimbalzino voci su un infortunio di Nasello. Il che potrebbe "sparigliare" le carte in tavola e aprire la serie a scenari decisamente diversi. Quello però che è sicuro è che in finale ci sono le due squadre che maggiormente hanno meritato questo traguardo. Basti vedere i numeri: 27 vittorie e 4 sconfitte il record stagionale del Costone, che ha da sempre la miglior difesa del campionato con 67.7 punti concessi agli avversari a partita; 24-9 quello della Mens Sana che invece ha dalla sua il miglior attacco con 83.1 punti di media a partita. I precedenti stagionali sono tutti dalla parte del Costone, così come i gialloverdi sono in vantaggio in quelli storici: 6-4 il computo totale. Ma le finali sono una storia a parte. In ogni caso, a prescindere dal risultato, c’è tutta una città che freme per questa serie. Tornano così in mente gli epici confronti in cui tra Brenci e Cardaioli. Lo spettacolo di queste finali è anche un tributo alla loro memoria.

Andrea Frullanti