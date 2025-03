Costone in trasferta a Borgomanero per invertire la rotta. Obiettivo salvezza: Mens Sana-Don Bosco e Stosa-Collegno

Inizia il girone di ritorno del play-in gold e il Costone vuole recuperare il terreno perso nella prima metà di seconda fase, con l’obiettivo dichiarato di entrare nei play-off. Si parte però da un match in trasferta e non è mai semplice giocare fuori casa nell’ambito di una stagione così incerta ed equilibrata. C’è però la voglia di gettare il cuore oltre l’ostacolo, come ha detto più volte coach Michele Belletti: un concetto che acquisisce un ulteriore valore dopo l’infortunio subito da Ferdinando Nasello, ancora fermo ai box, presumibilmente per la penultima volta. Si parte dunque dalla sfida al College Basketball Borgomanero, in Piemonte, palla a due alle 18, Bavera di Desio e Di Pilato di Paderno Dugnano gli arbitri. All’andata, al PalaOrlandi, a fu Borgomanero a imporsi per 90-84. "Dall’ultima partita, con Pavia, dobbiamo prendere quanto di buono abbiamo fatto, ovvero essere riusciti a interrompere un trend che era assolutamente negativo. Nell’ultimo quarto siamo riusciti a recuperare una partita che era praticamente già persa e questo deve darci stimoli in più". Parte dall’analisi dell’ultima partita giocata Riccardo Riccardini (nella foto), viceallenatore del Vismederi. "Affrontiamo Borgomanero – ha detto ancora Riccardini – e noi dobbiamo iniziare il girone di ritorno nel migliore dei modi. Dovremo lottare, lo sappiamo. Partiamo svantaggiati sull’aspetto fisico, che è una delle loro migliori qualità, per questo dovremo essere bravi a trovare alternative e giocare in velocità. Oggi la nostra parola d’ordine è essere liberi di testa, giocare sciolti e divertirsi. Partendo da qui dovremo provare a difendere l’area e non ripetere gli errori già commessi, soprattutto per quanto riguarda i rimbalzi offensivi concessi". Il Costone oggi è nono in classifica, ha gli stessi punti (12) di Casale Monferrato e Arezzo, ma la classifica avulsa premia i piemontesi. Per la prima volta il Vismederi si trova in una posizione che lo estrometterebbe dai playoff, ciò nonostante "la squadra sta bene – ha concluso Riccardini -. Ci stiamo allenando con serietà e attenzione, cercando di limare i dettagli. Vogliamo andare a Borgomenero per vincere".